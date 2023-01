Pamela Anderson estrenará su libro 'Love, Pamela' y su serie de Netflix a finales del mes de enero. Mientras llegan las dos publicaciones, salieron a la luz algunos detalles donde menciona escenarios donde sufrió acoso sexual.

La revista Variety se ha adelantado a uno de los capítulos de su libro, en el que la actriz explica cómo Tim Allen estaba desnudo delante de ella durante el rodaje de 'Mejorando la casa'.



Según explica Anderson: “El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim [Allen] estaba en el pasillo en bata. Se abrió la bata y estaba completamente desnudo por debajo”.



Esto habría sucedido en 1991, cuando Pamela Anderson tenía 23 años y había posado para la revista Playboy. La actriz añadió que Allen había justificado su acto con las siguientes palabras:



“Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. 'Ahora estamos a mano'. Me reí incómodamente”, agrega en ese extracto de su libro.



Ante estas acusaciones el actor negó los hechos mediante un comunicado a la misma revista: "No, nunca ocurrió. Yo nunca haría eso" contrarrestando lo expuesto por Pamela Anderson en sus memorias que llegarán a las librerías el próximo 31 de enero.



Adicional a esto, la actriz está preparando un documental para Netflix donde contará su vida abordando varios relatos de su libro. Se espera que allí también hable sobre la filtración de su video íntimo con Tommy Lee.

