El español es uno de los idiomas más escritos y hablados en el mundo. El diccionario de la Real Academia Española —la institución lingüística que regula el idioma entre países hispanohablantes— tiene más de 93.000 palabras autorizadas, incluidos los extranjerismos.

Lo cierto es que la riqueza de esta lengua permite tener sinónimos, expresiones, tecnicismos y palabras que pocos usan en un mismo lugar. No es muy probable que todos conozcan de memoria la lista completa, aunque sí es cierto que por inferencia en las oraciones, se puede entender el significado de muchas.



(Puede ser de su interés: Ojo con la ortografía: ¿qué diferencia existe entre 'ay', 'hay' y 'ahí').



Acá les mostramos algunas palabras que no tienen traducción al inglés:

Anteayer: el día que precede inmediatamente al de ayer, según la RAE. En inglés, no existe una palabra para definirlo, aunque la expresión 'the day before yesterday' se acerca al significado.

Cuñado: el hermano o hermana de la pareja de una persona. En inglés, se puede entender con 'sibling-in-law' o 'brother-in-law', aunque no hay una palabra exacta que tenga el significado.

Tuerto: persona que no tiene visión por un ojo. En inglés, lo más cercano a esta definición sería 'one-eyed' o 'blind in one eye', pero no existe una palabra exacta.



Trasnochar: pasar la noche, o la mayor parte de ella, sin dormir. En inglés, está la expresión 'stay up late', pero no hay una palabra que defina lo mismo como en español.

Merienda: comida ligera que se toma a media tarde. Si bien las traducciones en inglés pueden relacionarse con 'snacks', esta palabra abarca un significado más genérico.

Te quiero: aunque en inglés pudiera entenderse con la expresión 'I love you', lo cierto es que no hay una expresión en español para referirse a este 'nivel' de afecto que se pueda dar entre personas, amigos o conocidos.

Estrenar: hacer uso por primera vez de algo. En inglés, algo cercano sería 'brand new', no hay una palabra que defina esta acción.

Tutear: en español se trata de dirigirse a alguien empleando el pronombre de segunda persona para el trato de confianza o familiaridad. En inglés, no hay tal distinción.

EL TIEMPO

Más noticias

- La 'piedra temblorosa' de 137 toneladas que cualquier persona puede mover.

- Las monedas más devaluadas del mundo, según ‘The Economist’.

- Papel higiénico reutilizable, la apuesta de algunos: 'siento que es mejor'.