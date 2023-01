Este viernes 20 de enero, Gloria Camargo y Éder Durán se reencontraron con su hija, quien fue diagnosticada con cáncer terminal. El emotivo momento quedó grabado en video.

La historia de Paula Durán y Sergio Vega ha conmovido a todo un país. A inicios de enero se conoció la petición de este colombiano que migró a los Estados Unidos, él quería cumplir el último deseo de su esposa y volverla a reunir con su familia.



Por medio de las redes sociales divulgó un video en el que solicitaba al gobierno colombiano una visa humanitaria para que Paula y sus padres se pudieran reunir nuevamente.



(Siga leyendo: Policía cuenta cómo rescató a mujer que era arrastrada por un arroyo en Bogotá).

Estos colombianos viajaron a los Estados Unidos buscando un mejor futuro y en 2022, en el embarazo de su tercer hijo, Paula Durán fue diagnosticada con cáncer en su estómago y cerebro.



Como respuesta ante la solicitud de Vega, la Cancillería decidió adelantar el trámite ante la embajada de los Estados Unidos y el martes 17 de enero de 2023 Gloria Camargo y Éder Durán recibieron la visa de turismo con fin humanitario.



(Además: Ibaguereña fue asesinada por su pareja en Estados Unidos con una mancuerna).

En la madrugada de este viernes 20 de enero, los padres de Paula llegaron al aeropuerto de San Francisco, donde iban a estar más cerca de su hija. Aunque su reencuentro fue a puerta cerrada, Gloria Camargo habló con 'Noticias RCN' y contó detalles.



Gloria Camargo confesó que antes de ingresar a la habitación donde está si hija, elevó una oración a Dios: "Uno nunca quiere que sus hijitos se les enfermen y que tengan una enfermedad tan grave, uno nunca espera cuidar sus hijos, espera que sus hijos lo cuiden a uno", mencionó.



(Siga leyendo: Mujer en Medellín falleció tras ser arrollada por un bus de Metroplús).

“Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella”. FACEBOOK

TWITTER

La madre de Paula también dio un reporte sobre su estado de salud, pues menciona que le recuerda mucho al día en el que nació:



"La vi como cuando nació, indefensa, vulnerable. Fue fuerte, apenas me escuchó, dijo mamá. No la abracé porque ella está acostada y no sé cómo manejarlo, pero si la tomé de las manos y ella me apretó muy muy fuerte".



Pero lo más conmovedor fueron las palabras que dio Camargo cuando vio a su hija, pues hizo una petición: “Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella”.



(Además: Esto les espera a los jóvenes que profanaron tumba y jugaron fútbol con restos).

Gloria mencionó que en su petición "le cambiaba todo, que yo le daba mis ojos, mi cerebro, mi estómago, todo. En un momento me derrumbé porque esto no es fácil, una mamá ama a sus hijos y me he derrumbado muchas veces, pero Dios me tiene de pie y aquí estoy aquí para ella".

Más noticias:

Fuertes cuestionamientos de petroleras por anuncio de no firmar nuevos contratos

Juez de Bogotá negó la libertad de tres voceros de paz detenidos en el paro

Llueven las críticas a Frederick Oldenburg, el nuevo novio de Carmen Villalobos

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS