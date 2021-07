Coma mier…: ‘subida de tono’ de Catalina Maya contra Gregorio Pernía

Este domingo, MasterChef ‘lo hizo de nuevo’.



El reality culinario, que ya lleva tres temporadas citando a estrellas y celebridades colombianas para cumplir retos de cocina, suele convertirse en el foco de conversación de las redes sociales tanto por las recetas como por las polémicas entre los participantes.

(Lea también: Los mejores memes de MasterChef tras la salida de Ana María Estupiñán).

En esta ocasión la protagonista, otra vez, fue Catalina Maya.



La modelo y empresaria tuvo dos momentos ‘subidos de tono’.



En el primero se dio un roce con la comediante Liss Pereira. Las dos estaban haciendo un reto en equipo, sin embargo, a raíz de un probable desacuerdo en el procedimiento, Maya ‘increpó’, para muchos de forma vulgar, a Pereira.



“¿Va a pelear?, no me chimbee, no me chimbee”, le dijo Maya a Pereira.

(Le contamos: 'Siempre les parece injusto': Claudia Bahamón sobre MasterChef).

Y, si bien la discusión no pasó a mayores –de hecho, el equipo de Catalina y Liss ganó el reto–, en redes sociales miles de internautas criticaron ese tipo de actitud entre los participantes, más aún cuando son de un mismo equipo y, se supone, deben cooperar.



Eso sí: las críticas contra Maya se acentuaron tras una ‘fuerte’ expresión utilizada contra Gregorio Pernía.



¿Qué pasó? Bueno, los concursantes tenían un reto particular: cocinar la mayor cantidad de achiras utilizando solo un horno.



Pernía sacó poco más de 140 achiras, sin embargo, los jurados consideraron que él utilizó dos hornos. Y, aunque ni él mismo estuvo seguro de haberlo hecho –declaró que no se acordaba–, se tomó la decisión de valerle solo la mitad de los alimentos. El actor estuvo de acuerdo.



Cuando Pernía volvió tras su ‘veredicto’, pues solo le valieron 70 de las 140, Maya lo increpó por utilizar dos hornos.



Le dijo: “Yo no lo voy a felicitar porque usted usó dos hornos. Coma mier…”.

Estoy en modo Catalina Maya



NO ME CHIMBIÉ, NO ME CHIMBIÉ #MasterChefCelebritycolombia — Ana María (@anamariaaa28) July 19, 2021

*Mario Espitia ayuda y consigue ayuda en el reto de eliminación*

El grupito tóxico de Carla Giraldo: Desleal, deshonesto, morrongo

*Catalina Maya usa algo que ya está hecho para terminar su preparación*

El grupito tóxico de Carla Giraldo: ay equis — Miguel Ángel (@ImMiguelAngelG) July 6, 2021

si Catalina Maya tiene mil haters, yo soy uno de ellos. Si Catalina Maya tiene solo un hater, ese soy yo. Si Catalina Maya no tiene haters, significa que ya no estoy vivo. Si el mundo está a favor de Catalina Maya, yo estoy contra el mundo — Cataplanta (@estrellaenpolvo) July 19, 2021

Aunque los focos del programa se quedaron con Claudia Bahamón, la sorpresiva ganadora del reto, en redes sociales la discusión siguió en torno a la actitud de Maya.



Muchos fanáticos del programa recordaron otros momentos en los cuales ella cometió ciertos errores en los retos. La tildaron de ‘hipócrita’ por criticar a Pernía por una situación que, desde la óptica de los internautas, de todos modos se solucionó con la invalidez de la mitad de las achiras.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Maya suele despertar críticas en redes sociales por algunas actitudes en el reality. Foto: Canal RCN - Instagram: @catalinamaya

Los ‘rifirrafes’ en MasterChef se convirtieron, para muchos, en otro ‘ingrediente’ del programa. A ello se le suman las discusiones por las eliminaciones en el programa.



Cada fin de semana las redes se llenan de reacciones en torno a lo que sucede frente a los hornos.



Y más allá de lo de Maya, lo de Liss y lo de Pernía, los usuarios no quedaron del todo conformes con la eliminación de Ana María Estupiñán, actriz recordada, entre otras producciones, por su papel protagónico en ‘La Niña’ (2016).

(Le puede interesar: 'MasterChef Celebrity': ¿Qué pasa entre Carla Giraldo y Liss Pereira?).

La ‘indignación’ fue tanta que Claudia Bahamón, como presentadora del programa, publicó una suerte de comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar la ‘rumorología’.



“Hasta el momento nadie ha quedado contento con la persona que es eliminada cada fin de semana, siempre les parece injusto. Solo sé que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier hacen su mejor trabajo probando y juzgando cada una de las preparaciones. Y al final, ellos son los que saben”, expresó la presentadora.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO