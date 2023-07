Para algunos colombianos es un sueño emigrar del país y tener una vida en el exterior. Sin embargo, las personas descosen que existen países en Europa que 'venden' su nacionalidad para que los interesados puedan tener la residencia permanente y tener los derechos de un ciudadano.

Estos documentos no requieren residir en el país, ni exigentes requisitos, ni tampoco tener un vínculo familiar en el árbol genealógico. Comprar la nacionalidad de un país es una práctica legal y solo requiere dinero para invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario o en un programa gubernamental.



Estos denominados 'pasaportes dorados' se obtienen en programas de ciudadanía por inversión que permiten a los extranjeros tener el pasaporte de otra nación, generalmente este podría ser una donación o como inversión para los negocios de dicho país.



En ese sentido, lugares como Austria, Malta, Turquía y Antigua y Barbuda venden su nacionalidad. Pero, vale la pena aclarar que este trámite no es nada económico, pues aunque la inversión requerida no está clara, se estima que ronda los 9,5 millones de dólares, según Forbes.

Para tener los 'pasaportes dorados' necesita hacer una inversión. Foto: Istock

Austria

En la Ley austríaca se estipula que le podrán otorgar la ciudadanía a los extranjeros que prueben que pueden contribuir de manera significativa al Estado a través de desarrollos científicos, culturales o económicos.



En este país, la ciudadanía no se compra de forma directa, sino que es necesario invertir en Austria para adquirirla. Por otro lado, la posibilidad de tener el pasaporte austriaco se crea cuando una empresa genera trabajo o introduciendo nuevas tecnologías al país.

Turquía

Turquía tiene un programa llamado Ciudadanía por Inversión (CBI, por sus siglas en inglés). Este cuesta unos 250.000 dólares y permite que las personas se naturalicen como ciudadanos. Además, tiene la característica de que requiere poca o ninguna presencia física.

Malta

Para adquirir el pasaporte de este país se deben adquirir inmuebles por al menos 700 mil euros, aportar entre 600 mil y 750 mil euros adicionales, o también donar 10 mil euros a una ONG. Además, deben poseer una visa de residencia válida luego de haber vivido entre 12 y 36 meses previamente en Malta, con un alquiler de 16 mil euros al año.



Jordania

Jordania tiene varias opciones para adquirir el pasaporte por inversión. El programa más económico está en unos 737.000 euros que deben ser invertidos en un proyecto que cree al menos 10 puestos de trabajo para las comunidades afuera de la capital, Ammán.



Las personas que quieran hacer lo mismo, pero en la ciudad, deben hacer una invención de casi 1 millón de euros. También, se pueden depositar al Banco Central jordano 1 millón de euros durante tres años o comprar bonos del Tesoro por lo misma cantidad de dinero, los cuales deberán mantenerse por seis años.



Por otro lado, puede comprar acciones de una empresa jordana por al menos 1,5 millones de euros.

Antigua y Barbuda

Este país tiene un Programa de Ciudadanía por Inversión desde 2013. Las programas más económicos son a través de una donación al Fondo de la Universidad de las Indias Occidentales por 150.000 dólares.



También, reciben extranjeros que puedan hacer una donación 100.000 dólares al Fondo de Desarrollo del país o invertir 400.000 dólares en el mercado inmobiliario. A cambio de todo esto, se le otorgará el pasaporte a cuatro miembros de una familia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

