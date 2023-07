Gracias al internet hoy en día se puede conocer cómo viven las demás personas, sin embargo, en algunos casos esto suele generar polémica, pues ahí quienes deciden vivir su vida de una forma muy peculiar, como es el caso de la joven Paigey Miller, quien vive como un bebé.



Sin embargo, las actitudes de la joven han sido bastante criticadas en redes sociales, pues hay personas que aseguran que está sexualizando la infancia. Asimismo, han comentado sobre su forma de grabar los videos, los cuales se pueden interpretar como de carácter erótico por la ropa que usa en ellos.

#Paigey_Miller

عمرها 25 سنة قررت أن تعيش مثل طفلة بعمر 5 سنوات ..تنام في سرير للاطفال وتصرف 400 دولار شهريا على الحفاظات. وتعيش مثل طفلة في عمر 5 سنوات. pic.twitter.com/QgjILSHuBh — مرتضى الجيزاني (@mortteza_iq) February 23, 2020

Miller reside en la costa este de Estados Unidos y se comporta a tiempo completo como si fuera un bebé. En ese sentido, duerme en una cuna, usa pañales y juega con juguetes para niños. Además, suele crear videos para YouTube y Patreon, que es una plataforma en la que se paga para ver el contenido.



Esta joven pertenece a una comunidad que se llama ABDL (en inglés Adult Baby Diaper Lover) lo que significa ‘Bebé Adulto y Amante del Pañal’. Ella empezó hacer videos en el 2018, cuando tenía 25 años, con el fin de normalizar su estilo de vida. Además, espera ayudar a otros a sentirse menos avergonzados y con su contenido por suscripción financiar los costos que conlleva ser un bebé adulto.



Según el diario ‘The Mirror’, Miller gasta 300 dólares (1’187.178 pesos colombianos) en pañales. Sin embargo, estos son financiados por los suscriptores pagos. Vale la pena aclarar que Paigey vive de esta forma dentro de su casa y fuera de ella.

"Siempre coleccioné juguetes y tuve un sentido del humor más joven, por lo que todos mis amigos y familiares me aceptaron mucho. Si actúas como si no fuera gran cosa, la gente tomará tu indiferencia con calma”, le comentó al medio ya mencionado.



Asimismo, contó que cuando cumplió la mayoría de edad comenzó a buscar en internet si había más personas como ella y encontró toda una comunidad. "Uno de los sentimientos más destacados que tiene la gente es la vergüenza, así que decidí hacerlo público. Hice un canal de YouTube. Hice un sitio web. Se trata de cómo vivir tu mejor vida adulta como bebé", afirmó.



"Nos gusta jugar con juguetes. Nos alegran las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños. Coleccionó Polly Pocket y Barbies. Me gusta jugar con mis animales de peluche. Eso es Little Space", añadió.



Paigey Miller suele mostrar su vida en sus videos en YouTube, sin embargo, estos tienen restricción de edad. Foto: YouTube Mindlessly Diapered

El contenido de Paigey ha recibido una buena respuesta de las personas, pues ella asegura que constantemente recibe correos electrónicos de varios usuarios dándole las gracias por mostrar este estilo de vida.



"Algunas personas simplemente no entienden por qué un adulto querría actuar o vivir como un niño. Todo tiene que ver con la mentalidad de dejar que las pequeñas cosas te traigan alegría", contó.



Sin embargo, hay internautas que la critican y cuestionan su inteligencia por vivir como un bebé. Pero ella ignora esos comentarios, pues lo importante es que ella se sienta bien y feliz con su vida.



Vivir como un bebé no afectó su vida amorosa, pues en sus videos ha asegurado que tiene una relación a distancia y aunque él no tiene su mismo estilo de vida, la apoya.

