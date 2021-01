Paige Lorenze narra tormentosa relación con el actor Armie Hammer

La práctica sexual llamada BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo) fue la que, según la modelo Paige Loreze, de 22 años, tuvo con el actor Armie Hammer, quien se ha visto envuelto en un escándalo por sus fantasías reveladas en torno a esta práctica, así como al canibalismo.

En publicación de E! News, la modelo contó que su relación con Hammer, famoso por su protagónico de Call Me By Your Name, empezó en 2019, cuando él la comenzó a seguir en Instagram.



"Yo no lo seguí (en ese momento) porque no sabía quién era en realidad. Vi que todavía estaba casado y no separado, así que no respondí ni nada. Pero cuando me mudé a Los Ángeles, nos pusimos en contacto", comentó.



Su traslado a Los Ángeles fue en septiembre del año pasado y allí se encontró con el actor, a quien describe como "realmente encantador, realmente guapo, divertido, realmente cautiva toda la atención".



La modelo dijo que la relación avanzó rápido y empezaron a salir. "Estábamos en lo que él llamaría una relación abierta poliamorosa, pero ambos hablamos de que no estábamos acostándonos con otras personas y que solo saliéramos juntos de forma exclusiva".



Él le "dejó muy claro que no quería a nadie más en mi apartamento, en mi cama y que él tampoco se acostaba con nadie más", siguió la modelo.



Según la publicación, con el tiempo Armie "lentamente comenzó a convencerla de realizar prácticas sexuales asociadas al BDSM".



La modelo agregó que la primera noche en esta práctica “sentí mucho dolor y mucho miedo, pero pensé que eso era parte de ello".



En diciembre del año pasado, la modelo terminó con Armie a través de un mensaje de texto, porque, según dijo, el actor "definitivamente controlaba" su vida. "Comencé a sentir ansiedad y nauseas. Y sabía que solo necesitaba salir de esa relación".



Paige aclaró que "no dijo que no" a estas prácticas y que “los actos fueron consensuados”, pero ahora su intención es crear consciencia sobre estas prácticas y decirles a las mujeres que han tenido situaciones similares que “no están solas”.



"Ahora sé que lo mejor que puedes hacer por ti misma es aprender a decir que no, y es muy difícil y requiere mucho crecimiento, pero si haces eso, eres mucho menos vulnerable. Creo que es necesario que haya más educación sexual en general".



Aunque E! News se comunicó con el equipo de Armie para hablar de este tema no ha obtenido respuesta.



Desde hace unos días, el actor está en muchos medios no por la calidad de su trabajo sino porque, supuestamente, el canibalismo es una de sus fantasías.

Varias de sus excompañeras sexuales dieron a conocer perturbadores mensajes de texto que les enviaba el actor, aunque hasta el momento no hay una denuncia por violación u otro hecho relacionado con estos hechos.



Cultura