Modelo cuenta cómo es su vida con útero doble

Las redes sociales, además de ofrecer contenido de todo tipo como información y entretenimiento, han servido para que las personas con los mismos intereses se conecten alrededor del mundo. Algunos lo hacen para hablar de temas como deportes y política, pero otros se unen alrededor de condiciones médicas que no se dan frecuentemente entre la población, descubriendo así que no están solos.

Este es el caso de Paige DeAngelo, una joven modelo estadounidense de 20 años que se enteró durante una cita de ginecología que tiene dos vaginas debido a una condición conocida como útero doble.



“Es una anomalía congénita rara. En el caso de un feto de sexo femenino, el útero comienza a desarrollarse en la forma de dos tubos pequeños. A medida que el feto crece, los tubos normalmente se unen para crear un órgano delgado de mayor tamaño: el útero. A veces, sin embargo, los tubos no se unen completamente. Cada uno, en cambio, se desarrolla por separado y con una estructura independiente”, explica la Clínica Mayo, de Estados Unidos, en su página web.



De acuerdo a la Clínica Mayo, esta condición no provoca ningún síntoma, por lo cual es frecuente que pase desapercibido por años. Sin embargo, algunas mujeres pueden descubrirlo por dudas relacionadas a su periodo.



“Las mujeres que tienen vagina doble junto con útero doble pueden consultar inicialmente con un médico debido a sangrado menstrual que no puede absorberse con un tampón. En situaciones como esta, la mujer se colocó un tampón en una vagina, pero la sangre sigue saliendo del segundo útero y por la segunda vagina”, señala la Clínica Mayo.



De acuerdo con su relato, Paige DeAngelo tenía periodos irregulares, a veces cada dos semanas, pero no había visitado a un especialista hasta que cumplió los 18 años. Fue en ese momento cuando el ginecólogo le dio la noticia a ella y a su madre.



"El médico no me lo dijo de inmediato, pero cuando vi la expresión de su rostro supe que algo no estaba bien. No teníamos idea de la gravedad de la situación", contó Paige sobre su diagnóstico.



La noticia no fue fácil de procesar, pero la joven encontró un amplio apoyo en sus seguidores de redes sociales, principalmente en TikTok. Fue justamente en esta red que DeAngelo contó detalles sobre su vida y aclaró dudas sobre su condición, derribando una serie de mitos.

"La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso estuve 18 años sin saberlo. Cada 'lado' tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota".

En favor de acabar con falsas suposiciones, la Clínica Mayo es clara al señalar que “muchas mujeres con útero doble tienen vidas sexuales, embarazos y partos normales. Sin embargo, a veces, el útero doble y otras anomalías del desarrollo uterino se relacionan con infertilidad, aborto espontáneo, nacimiento prematuro y anomalías renales”.



Es justamente este punto el que preocupa a la joven que no descarta la idea de ser madre, pues no sabe cómo se desarrollaría un embarazo en su cuerpo. Además, señala en uno de sus videos de TikTok que es probable que en un futuro esté embarazada y no lo sepa porque podría seguir menstruando.

Sin embargo, Peige no descarta la posibilidad de recurrir a otros métodos que le permitan ser mamá. Por ejemplo, recurrir a una madre sustituta.

