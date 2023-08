Recientemente, se ha dado a conocer el caso de un japonés llamado Toco, que tiene un canal de YouTube y ha causado gran sensación, pues gastó cerca de 15 mil dólares, es decir, casi 60 millones de pesos colombianos, en un disfraz que hizo realidad su sueño: convertirse en un perro humano, concretamente, en un Rough Collie.

Este traje se lo mandó hacer a la empresa de efectos especiales Zeppet, quienes hicieron lo posible para que el perro fuera lo más realista posible. Incluso, este hace que sea difícil distinguir si se trata de un can de verdad.



En su canal de YouTube llamado "Quiero ser un animal", el japonés explica que: "“Mi nombre es Toco, quería ser un animal y me hice collie. ¡Este canal te trae videos del collie más inusual de todos! Esta vez, finalmente puedo cumplir un sueño que tenía desde que era un niño: ¡convertirme en un perro y salir a caminar!”.



En sus videos, Toco se ve envuelto en su traje y hace todos los movimientos que hace el animal, pues da la patita, se revuelca en el piso y le hace caso a su dueño, quien lo sostiene con una correa para que no se escape.

Asimismo, en las imágenes se le puede ver jugando con otros animales y caminando por la calle, lo que hace que varios transeúntes volteen a mirarlo. Incluso, algunos perros se acercan a olerlo, pero sospechan que algo no está bien con él.



Uno de los datos que suele llamar más la atención es que las personas desconocen como es la apariencia real del youtuber. Tampoco se conoce como es su cara o su voz. En un entrevista con el medio británico 'The Mirror', el influencer reveló que su círculo cercano no conoce su doble vida.



“Muy pocas veces se los cuento a mis amigos porque tengo miedo de que piensen que soy raro”, afirmó.



Asimismo, reveló que desde que era niño este era su sueño: “Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de primaria que quería ser un perro y pasear al aire libre”.



Como era de esperarse, estos videos se han vuelto virales en la plataforma y algunos han acumulado más de 6 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas. Algunas personas lo han criticado, sin embargo, él ha comentado que va a seguir disfrazándose y paseando en la calle.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

