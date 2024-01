Páginas donde puede ver las mejores películas colombianas en este 2024

En plena temporada de premios, el amor por las películas está en auge y el cine es uno de los temas que más se escabullen entre las conversaciones de las personas.



(Lea también: Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos y Martin Scorsese, por el Oscar a mejor director).



Sin embargo, todo el ruido mediático que generan las grandes producciones de Hollywood y los premios internacionales puede dejar un poco de lado la producción nacional del séptimo arte, que año tras año trabaja para potenciar su calidad y su alcance.

Es por eso que aquí le dejamos una serie de recomendaciones de plataformas de streaming locales y completamente gratuitas en las que puede ver algunas de las mejores películas producidas en el país.



(De interés: Premios Oscar 2024: así puede ver las nominadas a mejor película en Colombia).

Retina Latina

Retina Latina es una plataforma creada por una alianza entre los ministerios de cultura de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, en la que podrá encontrar múltiples largometrajes y cortometrajes latinos completamente gratis.



En su catálogo podrá encontrar algunas de las mejores producciones colombianas, así como de los otros países que hacen parte de la alianza. Tienen página web (retinalatina.org) y aplicación móvil en la App Store y en la Play Store.



Para acceder a los servicios, únicamente debe registrar una nueva cuenta en el sitio web usando su correo electrónico. Esto desbloqueará todos los contenidos disponibles actualmente, sin necesidad de hacer ningún tipo de pago.

(Relacionado: Récord: 71 películas colombianas se estrenaron en las salas de cine en 2023)

RTVC Play



RTVC Play es el servicio de streaming de Señal Colombia, en el que encontrará series, documentales, largometrajes de ficción e inclusive contenido transmedia hechos por colombianos.



Cabe recalcar que RTVC Play viene haciendo un trabajo arduo por ampliar su catálogo de cine, y ahora tiene películas como ‘Pájaros de Verano’, ‘El abrazo de la serpiente’, ‘Los colores de la montaña’, ‘Perro come perro’, ‘Bolívar soy yo’, ‘La vendedora de rosas’ y ‘Rodrigo D, no futuro’.



Para ver las películas, basta con ingresar a rtvcplay.co. Puede crear una cuenta para personalizar su experiencia, pero no es necesario para acceder al contenido.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Los beneficios que trae portar joyería de oro: para la salud y las emociones

¿La mascarilla de aloe vera ayuda a sanar las quemaduras del Sol en la piel?

¿Tomar té con sal? Así lo recomienda científica por una razón relacionada con su sabor