¿Quiere que le paguen por dormir? Página da 2.000 dólares por hacerlo

La organización estadounidense ‘Sleep Standards’ se encarga de dar a conocer pautas y recomendaciones para una mejor calidad del sueño a raíz de investigaciones con expertos.



Para su próximo estudio, la organización promete en su página web: “¿El trabajo de tus sueños es que te paguen por dormir? Si es así, entonces puede ser el candidato ideal para nuestra investigación”.



La compañía busca una persona para que haga parte de un experimento por el cual le pagarán 2.000 dólares (alrededor de 7 millones de pesos colombianos).



¿El objetivo? “aprender más sobre la influencia de los factores ambientales en la calidad del sueño”.



El candidato seleccionado pasará 5 noches durmiendo en diferentes ambientes que serán previamente analizados por el equipo de ‘Sleep Standards’. Además, uno de los escenarios será un resort de lujo de 5 estrellas con todos los gastos pagos.



¿Cómo funciona?

Se estima que la duración del análisis sea de cinco noches. En cada una de ellas, el equipo ajustará cuidadosamente ciertos factores ambientales que ellos consideran necesarios para dormir mejor.



En el comunicado aseguran: “no se preocupe, estas configuraciones no afectarán de ninguna manera su salud física y mental”.



Al candidato seleccionado se le pedirá que redacte un informe muy detallado comentando su experiencia. Específicamente, tendrá que hablar sobre los ajustes realizados en el entorno y cómo estos pudieron involucrarse en su ciclo del sueño.



Además del informe, también se le pedirá que califique el ambiente de 1 a 10 (siendo 10 el mejor lugar para dormir).



En cuanto a costos, la organización cubrirá todos los gastos de estadía y alimentación. También asegura que, quien termine convirtiéndose en la ayuda de la investigación, recibirá la suma de 2.000 dólares como pago.



La fecha límite para la inscripción será el 30 de marzo de 2021.



¿Cómo aplicar?

Para la investigación ‘Sleep Standards’ solicita a una persona residente en Estados Unidos.



Para ser parte del proceso, se exige una fotografía en la que se vea claramente su rostro. También debe enviar un video con una duración de 60 segundos en el que explique por qué le apasiona ser parte del proceso, según la página “este video es una oportunidad maravillosa para decirnos por qué es el mejor candidato para este trabajo”.



Además, debe enviar los enlaces de sus perfiles en redes sociales

El seleccionado deberá completar ciertas tareas creadas por el equipo de la organización. En caso de que la persona seleccionada no cumpla con las tareas requeridas, no recibirá el ‘premio’.



Quien pase la primera etapa de prueba para la investigación será avisado mediante correo electrónico.



Si no se puede contactar a un ganador, o la persona no se acerca a las instalaciones de la organización dentro de los 10 días posteriores al primer intento de contacto, “nos reservamos el derecho de retirar el premio del ganador y elegir un ganador de reemplazo”.



El candidato elegido tendrá la posibilidad de permanecer en el anonimato si desea proteger su privacidad.



Términos y condiciones

Los participantes que decidan hacer parte del proceso tendrán que tener en cuenta los términos y condiciones de la competencia.



No podrán concursar personas que trabajen para ‘Sleep Standards’ o quienes estén directamente relacionados a la competencia de la organización.



Solo se recibirá una solicitud por persona y se verificará que las cuentas de redes que envíe sean reales. El solicitante debe tener mínimo 18 años o haber alcanzado la mayoría de edad según las leyes del estado donde resida.



Para participar no se recibe ninguna suma de dinero. El aplicativo es totalmente gratuito.

