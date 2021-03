Pagaron fortunas para verse iguales que famosos, pero quedaron muy mal

La relevancia mediática de las celebridades y, en algunos casos sus acciones, hacen despertar la admiración y el respeto de las personas.



Sin embargo, hay quienes llevan este sentimiento de empatía a extremos casi que inentendibles, pues llegan al punto de querer parecerse a sus ídolos hasta en el aspecto físico.

Para cumplir su descabellado cometido son capaces de invertir grandes cantidades de dinero en cirugías plásticas e, incluso, a varios ni siquiera les importa endeudarse.



Estos son algunos de los casos de personas que gastaron fortunas para verse como algunas celebridades, sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Jordan James Parke como Kim Kardashian

Jordan James Parke es un maquillador profesional que gastó 150.000 dólares (unos 548 millones de pesos) para parecerse a Kim Kardashian. Foto: Twitter: @_iamjordanjones - AFP

Según el medio ‘europapress’, en 2014, Jordan James Parke gastó 150.000 dólares (unos 548 millones de pesos) en operaciones estéticas para tratar de parecerse a Kim Kardashian.



En su momento, en declaraciones para el medio inglés ‘The Sun’, Parke comentó: “me encanta todo de Kim. Es la mujer más hermosa, su piel es perfecta (...) me río cuando cuando la gente trata de insultarme por mi aspecto plástico o falso”.



De acuerdo a ‘Europapress’, Parke, quien es un maquillador profesional, se mandó a inyectar bótox para tener los mismos labios que Kardashian.



Más allá del volumen de sus labios, no poseen una similitud mayor.

Kitty como Jennifer Lawrence

Kitty es una ciudadana estadounidense que pagó 25.000 dólares (un poco más de 92 millones de pesos) para parecerse a la actriz Jennifer Lawrence. Foto: Twitter: @rhi_jacques - AFP

Según el medio estadounidense ‘Abc news’, en 2014, Kitty (residente de la ciudad de Houston, en el estado de Texas) se realizó seis cirugías, las cuales le costaron 25.000 dólares (un poco más de 92 millones de pesos) para parecerse a la actriz Jennifer Lawrence.



Los médicos le realizaron una liposucción en el cuerpo y en el rostro, un aumento de senos, una rinoplastia y le pusieron inyecciones de grasa para aumentar el volumen de sus mejillas.



En su momento, en declaraciones para el medio citado, Kitty mencionó: “percibo que ella (Jennifer Lawrence) tiene una personalidad determinada y alegre (...) soy una mujer fuerte y puedo decidir cómo quiero verme. El dinero que pagué por estas cirugías fue un ahorro que tenía”.



Según ‘Abc news’, Eric, esposo de Kitty, no estaba muy convencido de la operación.



“No siento mucha empatía hacia Jennifer Lawrence, pero es decisión de Kitty si quiere hacerse estas cirugías”, puntualizó.

Nicholas Ryan como Ryan Gosling

Nicholas Ryan invirtió 5.000 dólares (un poco más de 18 millones de pesos) para parecerse a Ryan Gonsling. Foto: IMDb - AFP

Según el medio inglés ‘Daily Mail’, en 2013, Nicholas Ryan gastó 5.000 dólares (un poco más de 18 millones de pesos) para parecerse a Ryan Gonsling, actor canadiense.



Por aquel entonces, a Ryan, actor y ciudadano estadounidense, le aplicaron varias inyecciones de bótox en distintas partes de su rostro para asemejarse al actor.



En declaraciones para el medio citado, Nicholas comentó: “Mi película favorita de él (Ryan Gosling) es ‘Gangster Squad’. Las mujeres lo aman (...) me realicé estos procedimientos porque pienso que me llamaran a más audiciones si me parezco a él. Creo es que un excelente actor”.



Luego del procedimiento médico, el hombre sintió que quedó bien.



“Me pregunto cuál será la reacción de las mujeres cuando vean que me parezco mucho más a él”, concluyó.

Matt y Mike Schlepp como Brad Pitt

los gemelos Matt y Mike Schlepp gastaron 15.000 libras (un poco más de 76 millones de pesos) para convertirse en Brad Pitt, actor estadounidense. Foto: Facebook: @MediosProvincia - EFE

De acuerdo al medio inglés ‘The Sun’, en 2017 los gemelos Matt y Mike Schlepp gastaron 15.000 libras (un poco más de 76 millones de pesos) para convertirse en Brad Pitt, actor estadounidense.



Según el medio citado, los hermanos Schlepp se pusieron implantes de cachetes, mandíbula, quijada y dientes. También se hicieron rinoplastias.



En su momento, en declaraciones para el medio citado, Matt comentó: “pasaría por este proceso diez veces si fuera necesario. Definitivamente esto me ayudó a conseguir más chicas”.

Adam Guerra como Madonna

Adam Guerra ha pagado más de 190.000 dólares (unos 695 millones de pesos) en 18 cirugías para parecerse a Madonna Foto: Twitter: @carlaprensa - AFP

De acuerdo al medio estadounidense ‘New York Post’, en 2004 comenzó el largo camino de Adam Guerra para convertirse en Madonna, su cantante favorita.



Según el medio citado, Guerra ha pagado más de 190.000 dólares (unos 695 millones de pesos) en 18 cirugías para alcanzar este propósito.



Estos son algunos de los procedimientos quirúrgicos que se realizó: implantes de cachetes, mandíbula y trasero. También se mandó a poner bótox en su rostro y se realizó una rinoplastia.



En declaraciones para el medio citado, Guerra mencionó: “toda mi vida he querido ser como ella (Madonna). Por eso he gastado todo el dinero que he recibido en estas operaciones (...) también me he operado la quijada y me mandé a hacer un levantamiento de cejas”.

Fran Mariano como Ricky Martin

Fran Mariano se realizó 28 operaciones para parecerse a Ricky Martin. Foto: Twitter: @FranmarianoOK - EFE

El caso de Fran Mariano es bastante particular, pues fue participante del programa argentino ‘Cuestión de Peso’, un reality show en el cual se acompañaba la transformación física de las personas con obesidad.



Según el diario argentino ‘La Nación’, durante su participación en el programa pasó de pesar 173 kilos a alcanzar un peso de 83 kilogramos.



Sin embargo, el cambio físico de Mariano no paró ahí, pues luego se declaró fan de Ricky Martin y se mandó a hacer 28 operaciones para parecerse al cantante.



Aunque se desconoce la cifra exacta de dinero que gastó, Mariano publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que decía que se había operado el mentón, la nariz, los párpados, el cuello, los pómulos, la frente, los labios y también se puso bótox en su rostro.

