¿Pagaría por ponerle el nombre de su ex a una rata y que se la coma un ave rapaz?

El San Valentín es una de las fechas más esperadas por las parejas, puesto que es una excusa perfecta para disfrutar de una cita romántica, comprar algo que lo sorprenda, planear un viaje o solo pasar un rato juntos viendo algunas películas y comiendo unas palomitas.



Sin embargo, hay quienes no celebran este día porque están superando una ruptura traumática, quieren estar un tiempo solteros, no encuentran a una persona que les genere sentimientos, o simplemente no les gusta la festividad por diferentes motivos.

En apoyo a estas personas que no disfrutan del San Valentín y con el fin de recolectar fondos, la fundación sin ánimo de lucro para la conservación de las diferentes especies de aves Hawk Watch, ideó una campaña en la que los despechados le ponen el nombre de su ex a una rata que será el alimento de las aves.



Así puede ayudar a la conservación de aves como venganza a su ex



La estrategia llamada ‘La única rata escapó’ se ofrecen diferentes opciones, las cuales van desde los 5 dólares hasta los 60 dólares, dependiendo de lo que usted desee ver, pues al hacer el pago le llegarán pruebas de que el ave rapaz se devoró a su presa, de acuerdo con su página web.



La primera alternativa es solo asignarle un nombre al ratón o los ratones que desee pagar, pero no verá ninguna prueba del acontecimiento, la cual tiene un costo de 5 dólares cada uno. En la segunda, puede ponerle un apodo y recibirá una fotografía de la caza del animal, por un precio de 20 dólares.



En la tercera opción, pagará 40 dólares por conceder el alias que guste y el envío de una prueba de video sobre cómo el ave se ingiere al roedor. Mientras que en la cuarta elección incluye el nombre del animal y una videollamada en la que conocerá al ave que alimentó u observa su alimentación, por 60 dólares.



Cabe aclarar que no se le enviará ningún producto físico, solo obtendrá las imágenes y una carta de agradecimiento por su contribución a la fundación, las cuales deben llegar al correo electrónico que registre en la compra.



Las producciones audiovisuales no van a llegar recién realice su pago y es probable que tampoco llegue en San Valentín, sino una semana después de que realizó el pago.



En el caso de las videollamadas, estas tienen diferentes horarios que van desde los miércoles de 9 a.m. a 5 p.m., los jueves de 3 p.m. a 5:30 p.m. y los viernes de 10 a.m. hasta la 1 p.m., además, debe tener en cuenta que es posible que el ave no coma en frente de usted.

