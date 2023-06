¡Un hecho de no creer! Recientemente, se viralizó en las redes sociales un hilo de Twitter donde una mujer relató cómo se encontró con un joven en Tinder que tenía una cuenta creada por sus padres para ayudarlo a conseguir novia.



La española reveló que el perfil la intrigó tanto, que terminó por concretar un encuentro con el joven tras charlar con sus familiares.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

Tal parece que esto llamó la atención de la usuaria identificada como @patriciiajime, ya que hizo 'match' con la cuenta que tenía el nombre de 'Iker y sus padres', acompañados de la foto del sujeto que tiene 19 años.



(Le puede interesar: Citas en Tinder y Bumble: estas son algunas ideas para sostener una conversación).



De hecho, en la descripción del mismo se puede leer la intención de los papás de ayudarle a su hijo a conseguir una relación, además de advertirle a quien vea la cuenta que no debe asustarse.



"Hola, somos Juan y Lidia, los padres de Iker, no te asustes. Le hemos creado este perfil a nuestro hijo para ayudarle a pillar". Desliza hacia la derecha si quieres tener los mejores suegros", señala la descripción.



Ante la curiosidad, la joven se aventuró a indagar de que se trataba la inusual estrategia de conquista, así que escribió al chat de la cuenta, donde le respondieron con las cualidades de Iker, según las conversaciones publicadas por la mujer.



Allí se puede leer como los padres no solo le describen ciertas características de su personalidad, sino también de su vida social y amorosa.



"Es maravilloso, le encantan los perros y su comida favorita son mis tortillas, tiene muchos amigos, no se droga y ha tenido mala suerte en el amor", señalan los familiares en el chat.

(Siga leyendo:Mujer se va de viaje con su cita de Tinder y descubre que todo es mentira).



Después de esto, la usuaria aceptó una cita para ir al cine con el joven, aunque el encuentro fue grato, los dos muchachos quedaron como amigos, según aclara la misma.



De hecho, afirmó que no solo hizo una nueva amistad, sino también unos nuevos padres, tras mostrar la invitación que la madre del joven le hizo para que fuera a su casa "Perdí un novio, pero he ganado a unos padres", escribió en el hilo de Twitter y que al parecer ya eliminó.

Conozca el Tinder para perros



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias