Hijo de tigre no siempre sale pintado: padres e hijos sin parecido

AFP/Instagram: @rumerwillis

Bruce Willis and Rumer Willis:



​Desde 1987 hasta el año 2000, el famoso y aclamado actor Bruce Willis estuvo casado con la también actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijos. La mayor de ellos, Rummer Willis, es actriz y cantante. En la actualidad tiene 31 años. Su último papel lo desempeñó en la película de Quentin Tarantino ‘Once upon a time in Hollywood’.



Sin embargo, Rummer es como una ‘fotocopia’ de su madre, pero no tiene casi parecido con la estrella de 'Duro de matar'.