Un padre de familia demandó a la compañía de videojuegos Epic Games por crear juegos que son adictivos para los niños, especialmente ‘Fortnite’, el cual, según el sujeto, “está manipulando la mente de los pequeños”.

La demanda fue interpuesta en el año 2019 por un colectivo de padres de familia de Canadá. No obstante, hace apenas unos días el juez de la Corte Superior de Quebec Sylvain Lussier autorizó la querella en contra de la empresa estadounidense.



Según informaron los adultos a la cadena de noticias británica ‘BBC’, sus hijos no comían, ni dormían y tampoco cumplían con sus responsabilidades por estar conectados por largas horas a dicho videojuego.



(Siga leyendo: Free Fire: así puede recuperar su cuenta del Battle Royale con ID).



Luego de varias investigaciones, el juez anunció en un comunicado de prensa que “varios jugadores de Quebec experimentaron síntomas de adicción después de jugar la edición ‘Battle Royale de Fortnite’, desde el 1 de septiembre de 2017”.



Aunque las investigaciones pueden tardar bastante tiempo, lo mencionado anteriormente se adhiere al caso y será estudiado, ya que el juez afirmó que esta demanda no es “frívola” y debe ser tomada con seriedad.



Por su parte, la empresa americana Epic Games se pronunció al respecto, asegurando que cumple con todos los requisitos de seguridad que le exigen como compañía creadora de videojuegos.

(No deje de leer: El peligro de las pantallas como niñeras: la 'cocaína electrónica').

“Epic Games cuenta con controles parentales líderes en la industria que permiten a los padres supervisar la experiencia digital de sus hijos”, explicaron los empresarios en un comunicado de prensa.



Por lo tanto, la compañía afirmó que dará la pelea para ganar la demanda, ya que cuentan con suficientes pruebas para mostrar en el tribunal.



“Los padres pueden recibir informes de tiempo de juego que rastrean la cantidad de tiempo que su hijo juega cada semana y requieren el permiso de los padres antes de realizar las compras. Por eso, planeamos pelear esto en los tribunales. Creemos que la evidencia mostrará que este caso no tiene mérito”, concluyeron.

