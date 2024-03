Padres de Miguel Melfi hablaron de la relación de su hijo y Nataly Umaña: esto dijeron

En los últimos días, la participación de la actriz tolimense Nataly Umaña, en el reality show ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión ha causado gran polémica en las diferentes redes sociales, ya que la famosa es casada y durante su encierro en ‘La casa más famosa de Colombia’, ha entablado una relación bastante cercana con el concursante panameño Miguel Melfi.



Este evidente acercamiento y coqueteo entre los dos participantes ha desatado una ola de comentarios, pues los televidentes y seguidores del programa se preguntan por el matrimonio de la actriz con el también actor Alejandro Estrada.

Ante esto y las diferentes muestras de cariño que han quedado registradas en las cámaras de ‘La casa de los famosos’, el actor Alejandro Estrada estuvo como invitado a la más reciente gala de eliminación donde ‘El jefe’ le dio la posibilidad de hacerle una pregunta a su esposa y otra a Miguel Melfi por medio de él.

Además, en diferentes entrevistas, el actor y empresario se ha referido al panameño asegurando que es un joven inmaduro, debido a su falta experiencia.



“El actuar de Melfi se me hace de mal gusto, yo nunca me he acercado a una mujer casada, porque no se trata de experimentar si la persona va a caer o no, simplemente uno bloquea y uno sabe que una persona casada, pues, no se toca y la verdad, eso me tiene bastante enojado con este muchacho (...) Él tiene una falencia enorme educacional pretendiendo a una mujer casada”, dijo Estrada para el Canal RCN.



Recientemente, los padres de Miguel Melfi estuvieron en exclusiva en el programa ‘Buen día, Colombia’ de Canal RCN y hablaron de lo que piensan de la relación de su hijo Miguel Melfi y Nataly Umaña, además aseguraron que se siente irrespetados por las declaraciones de Alejandro Estrada.



En diálogo con el programa de entretenimiento, Anasiris Vásquez y Miguel Melfi, padres del participante del reality, dieron contundente opinión de la relación entre su hijo y la actriz colombiana.

Inicialmente, los padres de Miguel Melfi relataron que se sentían muy orgullosos por la participación de su hijo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y aunque se negaron a que el joven estuviera en un nuevo reality, manifiestan que lo ha hecho muy bien y ha puesto primero sus valores y liderazgo.



De igual forma, expresaron su preocupación por los rumores que han surgido en los últimos días, pues debido a la relación que Miguel Melfi y Nataly Umaña han entablado en ‘La casa más famosa de Colombia’, mencionan que ella no deja de ser una mujer que está casada hace varios años.



Además, aseguran que para ellos la relación que Nataly Umaña entabló en el reality show es una ‘estrategia’ que tenía planeada junto a su esposo, Alejandro Estrada, pues a ella no le ha importado su relación y por su parte, Estrada ha aprovechado ‘los cinco minutitos de fama’.



“No sabemos lo que se está viviendo allá dentro, no entendemos la situación, pero sí pensamos que es una estrategia de Nataly y su esposo, por lo que hemos visto en las diferentes entrevistas de él (Alejandro Estrada)”, relataron los padres de Miguel Melfi en diálogo con ‘Buen día, Colombia’.

Los padres de Miguel Melfi fueron directos y aseguran que Nataly Umaña y Alejandro Estrada planearon todo antes de que ella ingresara a ‘La casa de los famosos’.



“El señor (Alejandro Estrada) pasó de estar muy triste a estar haciendo tiktoks y promocionándose él, como su negocio. Eso es una actuación de ella y de su esposo planeada antes del reality”, agregaron.



Así mismo, aprovecharon el espacio para asegurar que se han sentido agredidos por Alejandro Estrada, pues mencionan que en diferentes declaraciones del actor colombiano, este ha asegurado que Miguel Melfi y su familia son personas sin valores y sin respeto, palabras que, según ellos, los ofendió.



“Su percepción y declaraciones en las que dice que Miguel y su familia están carentes de educación, creo que ahí sí, la educación le debe faltar a él porque no ha tenido respeto con mi familia. Él no nos conoce, porque hemos creado una familia llena de principios y valores”, aseguran los padres de Miguel Melfi.

