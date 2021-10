‘El rey del hot dog’: padre de J Balvin habla sobre polémica con Residente

La polémica por los comentarios de J Balvin hacia los Latin Grammy, y su posterior rifirrafe con el cantante Residente, no se detiene.



Álvaro Osorio, padre del artista colombiano, también se refirió a lo ocurrido y describió a su hijo como ‘el rey del hot dog’.



La polémica comenzó el pasado miércoles cuando los Latin Grammy dieron a conocer la lista de nominados. Balvin figura en las categorías Canción del año, Canción urbana y Mejor interpretación Reggaetón.



Sin embargo, el artista colombiano se mostró inconforme con los premios y afirmó que los Latin Grammy no valoran el género urbano, por lo que incluso llamó a hacer un boicot y no asistir a la premiación.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió en su cuenta de Twitter, en una publicación que posteriormente eliminó.



Pero la polémica no paró allí, pues horas más tarde el cantante puertorriqueño Residente atizó el fuego comparando la música de Balvin con un carrito de hot dogs.



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se emp... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, afirmó.

De René para José 🌭🌭🌭🌭



Residente / J Balvin pic.twitter.com/bPLyF4BvAk — Edward Peña (@Edwardpl) September 30, 2021

En un principio J Balvin dio una respuesta sencilla, pues tan solo hizo un comentario en la publicación de Residente: “Respeto tu opinión”, escribió.



Pero horas más tarde, le agregó humor a la situación y publicó una fotografía en la que posó al lado de un carrito de hot dogs. La imagen va acompañada del mensaje ‘sal y perrea’ junto con un emoji de perro caliente.

Aunque varios artistas reaccionaron a la polémica, y respaldaron a Balvin o a Residente, uno de los comentarios que más ha destacado es el de Álvaro Osorio, padre del artista colombiano.



En su cuenta de Instagram, Osorio publicó un montaje en el que se ve a Balvin atendiendo un puesto de ‘hot dogs’. Lo más llamativo es que el cantante aparece atendiendo a Residente.



La imagen va acompañada de un mensaje en el que Osorio calificó a Balvin como ‘el rey de los hot dogs’. Además, afirmó que la música debe ser paz y no controversia.



"La música es luz para las sombras. La música es paz y no controversia. La música es amistad y respeto a la diferencia”, dice parte del mensaje.



Y agregó: “Bienvenido René a la luz. Vender perros es un trabajo digno. Son millones en el mundo. Josecito muy agradecido porque ya está maquinando ampliar su negocio de hot dogs/perritos calientes, se llamará la cadena del perro loco”.



El hombre también hizo una invitación a disfrutar la vida con alegría y dejar las polémicas. Además, dijo que la música urbana es calle, al igual que los perros calientes.



“Lo dice el periodista Jorge Pareja de minuto 30 : La música urbana es calle, barrio. Los perritos calientes son calle barrio. Los restaurantes Michelin, no son calle, no son barrio. Luego 'residente' también vende perritos calientes”, afirmó el padre del intérprete de temas como ‘Morado’, ‘Qué más pues’, entre otros.

