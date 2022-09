A mediados de junio de este año se hizo pública la relación que sostiene Gerard Piqué y Clara Chía Martí, una joven catalana de 23 años. Desde entonces, la información y los rumores sobre el matrimonio y el divorcio del futbolista con Shakira no han parado.



Sin embargo, pese a estar en medio de la tormenta mediática, es poco lo que se ha conocido sobre Martí, su opinión sobre lo que está pasando y su relación con Piqué.



No obstante, el diario El Español ha logrado comunicarse con uno de los familiares de Martí, quien ha revelado detalles de cómo la familia afronta el revuelo que ha causado la relación.



Según informa su fuente, los padres de la joven están "encantados" con la relación entre el futbolista y la joven, y dan su apoyo completo para este nuevo amor. "Conocen a Gerard desde hace tiempo y se caen fantásticamente", señala.



Sin embargo, según la fuente, los padres de Martí no se sienten cómodos con toda la atención que han recibido por parte de los medios de comunicación y han decidido no aparecer públicamente, por lo que "piden ser respetados".



Dicha fuente también le confirmó al medio citado que la pareja va en serio: la pareja ya convive en la casa de soltero de Piqué, mas no en la que tiene y que compartió con Shakira.



Piqué anuncia acciones legales por las 'intromisiones'

El español Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, emitió el jueves un comunicado a través de un despacho de abogados en el que anunció acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.



“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, comienza el comunicado.



“Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, prosigue.



Piqué quiere proteger así a su familia tras ser el centro de atención por su vida personal para unos medios de comunicación a los que, incide, siempre “ha respetado”, a la par que reconoce el “papel fundamental que desempeñan en la sociedad”, escribe el despacho de abogados en nombre del futbolista.



“No obstante, en las últimas semanas ha sufrido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad”, insiste.



“Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común”, concluye.