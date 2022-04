“Te voy a arrancar la cabeza y los ojos”. Así comienza el mensaje que un padre de familia le mandó a un niño de 13 años que, según él, en varias ocasiones le había hecho ‘bullying’ a su hija.

Según cuenta Leonardo, el padre, su hija, que es hipoacúsica -incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos- y tiene un implante coclear, ha sido maltratada por un mismo grupo de estudiantes desde hace ya varios años.



El mensaje bastante violento no fue su primera vía para solucionar las cosas con los estudiantes.



Según cuenta, varias veces se dirigió al colegio ubicado en Buenos Aires, Argentina, para hablar con las directivas e incluso con la mamá del estudiante que posteriormente recibió el mensaje, la cual le respondió, según él, que eran “cosas que debían solucionar entre ellos”. Nada de esto solucionó ni siquiera ayudó a que la situación presentara mejora.

(Le puede interesar: Señales para reconocer si su hijo o hija es víctima de ‘bullying’).

Por esto, Leonardo decidió enviar una nota de voz al compañero de colegio de su hija donde le decía: “Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. A mi me importa un reverendo huevo ir preso porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que en mi casa”.



El hombre continúa amenazando: “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza y los ojos, te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar, ¿me escuchaste?, la próxima vez que cargues a mi hija”. Incluso, para culminar el audio, el mismo padre dice que guarde la nota de voz, “para que haga una denuncia”.



En efecto, así fue, los padres del menor denunciaron este comportamiento y la Justicia decidió disponer una medida cautelar con restricción de acercamiento, tanto al niño como al colegio donde también es alumna su hija, y un cese del hostigamiento hacia el menor.

VIOLENTA AMENAZA de un padre del colegio Euskal Echea de Lomas de Zamora, contra un adolescente que le hace bullying a su hija pic.twitter.com/Pc6OQkFbIC — Mundo Poder (@mundopoderok) April 22, 2022

(Lea también: Madre denuncia que su hijo fue lanzado desde el segundo piso de un colegio).

Desde ese momento, el padre de la joven ha comentado al medio ‘C5N’ que no se arrepiente, pues su hija ahora llega feliz a su casa comentandole que nadie la ha molestado: “Me dijo ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas”.



Además, reiteró que ninguna de las amenazas tenían intención de volverse realidad. “No voy a arrancarle la cabeza al nene, no voy a sacarle los ojos. Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija” y agregó que no ha ido a la cárcel y solo “exageró” el hecho.



Lo sucedido abre una discusión sobre las medidas que toman los colegios en cuanto a temas de matoneo y acoso entre estudiantes, pues como comunica el padre de familia, varias veces intentó llegar a una solución comunicándose con sus directivas.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Amber Heard: vida de la actriz que se enfrenta a Depp en millonario juicio

- Johnny Depp y Amber Heard: esto se ha dicho en el controversial juicio

- Posible separación entre Will Smith y Jada Pinkett: un millonario divorcio

- 'El Desafío: The Box': Ossa y los otros expulsados por violar las reglas