Padre de Meghan Markle recurrirá a la justicia para ver a sus nietos

Una de las integrantes de la realeza británica de las que más se ha hablado en los últimos días ha sido Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. El mes pasado, la también duquesa de Sussex lanzó su primer libro titulado ‘The Bench’, un cuento infantil inspirado en la estrecha relación de su esposo en su rol de padre con el mayor de sus hijos, Archie.



(Lea también: Meghan Markle lanzará libro inspirado en su hijo y su esposo Harry).

Voy a presentar una solicitud en los tribunales de California para hacer valer mi derecho a ver a mis nietos en un futuro muy cercano FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, recientemente se ha vuelto a posicionar el nombre de Meghan en el mundo del entretenimiento internacional por la no muy cercana relación que tiene con su padre Thomas Markle.



Al parecer este hombre, de 77 años, estaría amenazando a los integrantes de la realeza con recurrir a la justicia para que se le permita visitar y conocer en persona a sus nietos, ya que en ningún momento se le ha permitido un acercamiento.



Dicha afirmación, de hacerse realidad, se realizaría ante un juzgado del estado de California en Estados Unidos, dado que la pareja real vive actualmente en la mansión Frogmore Cottagese, la cual fue el obsequio de boda de la Reina Isabel II para los duques de Sussex.



"Voy a presentar una solicitud en los tribunales de California para hacer valer mi derecho a ver a mis nietos en un futuro muy cercano", declaró Thomas en entrevista con ‘Fox News’, quien al parecer buscará la manera de conocer a sus nietos Archie, de dos años, y Lilibet Diana, de dos meses.



(Nota relacionada: Hallan restos humanos cerca de la mansión de Meghan y príncipe Harry).

Es importante resaltar también que los inconvenientes de Meghan con su padre vienen de tiempo atrás, incluso antes de su boda en 2018.



Recordemos que su progenitor no estuvo presente el día de su boda, ya que se le dijo a los medios de entretenimiento que no podía viajar debido a una intervención quirúrgica que se había hecho recientemente.



No obstante, tiempo después se conoció que su hija se enojó en sobre medida con él porque, al parecer, este retirado director de fotografía e iluminación habría pactado a escondidas con algunos paparazzis fotos exclusivas de su hija en compañía del príncipe.



Desde aquel momento se distanciaron. Su padre se ha obsesionado con estar en comunicación con ella y, de hecho, ha afirmado que seguirá revelando detalles de su vida y concediendo entrevistas hasta que ella decidiera ponerse en contacto con él.



(Le puede interesar: Conozca cómo Nicolás de Zubiría llegó a ser jurado de ‘Masterchef’).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

La actriz colombiana Marta Liliana Ruiz revela que tiene cáncer bucal

¿Cómo buscarlos? WhatsApp permitirá filtrar ‘stickers’ por categorías