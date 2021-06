La nueva advertencia del padre de Meghan Markle

Para nadie es un secreto que la relación entre Meghan Markle y su padre, Thomas, está cada vez más deteriorada. En los últimos meses se han conocido declaraciones a la prensa por parte del hombre, quien ha asegurado, entre otras cosas, que su hija ha tenido "problemas psicológicos" y problemas con su salud mental.

El foco vuelve a estar en Thomas Markle, pues le dio una entrevista exclusiva al programa '60 minutos' de Australia, en la que critica la decisión de la pareja de no informarle personalmente sobre el nacimiento de Lilibeth Diana. "Ninguna llamada, yo me enteré porque lo escuché en la radio", aseguró.



El hombre se mostró angustiado y afirmó que hay algún tipo de "menosprecio" hacia él desde hace unos años. De hecho, dijo que no ha hablado con su hija desde dos días antes de que se casara con Harry.

En los adelantos del programa, que será emitido este domingo, acepta que "cometió un error", pero también es enfático en advertir: "Me disgustaría que no pudiera cargar a mi propia nieta".



Al final del clip revelado, el progenitor de la duquesa de Sussex lanza una fuerte declaración: "¿Quieres sacar los trapos sucios? Es la primera vez que hablaré de esto".



Lo cierto es que el distanciamiento entre Thomas y Meghan sigue acaparando la atención de varios medios. El hombre refutó en su momento la revelación de su hija sobre el supuesto racismo de la corona británica.



Por su parte, la mujer ha interpuesto demandas contra empresas por invasión de la privacidad tras publicar extractos de una carta dirigida a su padre en agosto de 2018, en la que le pedía que no saliera más en los medios.



