Padre de Legarda habla de su hijo, tras un año de su muerte

Hace un año murió Fabio Andrés Legarda Lizcano, más​​​​ ​conocido como Legarda, quien fue alcanzado por una bala pérdida durante un atraco en Medellín. Ahora, un año después de su muerte, varias personas lo recuerdan no solo como cantante, sino también como el "gran ser humano" que fue.

Uno de ellos es su padre, Fabio Legarda, quien le contó a EL TIEMPO cómo ha sido su vida, desde el 7 de febrero del 2019, sin la sonrisa de su hijo.



Fabio, quien se encuentra en Atlanta (EE. UU.), recuerda cada detalle del día en el que murió su hijo. Él se encontraba en Estados Unidos cuando supo que Legarda estaba herido y en cuidados intensivos. En ese momento, lo único que hizo fue orar y pedirle a Dios que no se lo llevara. "Estaba completamente estremecido, en shock", dijo.



Luego de que se enteró de que su hijo había muerto, comenzó un proceso duro y difícil para él y su familia. En varias ocasiones se preguntó por qué les había pasado eso.



Cuestionó a la vida, al destino y a Dios por lo sucedido, pero poco a poco, según manifestó, entendió que la vida es un ciclo y que la muerte de Legarda tuvo, tiene y tendrá un propósito.



365 días después de la muerte del joven, Fabio cuenta que ha sido difícil, pero no imposible sobrevivir a la tragedia. "Nos hemos recuperado gracias a nuestra unión familiar, al apoyo de todos los colombianos y a los fanáticos, quienes nos han brindado mensajes de aliento. Muchas gracias a ellos".



En todo este tiempo, dice haber convertido el dolor, y en algún momento el rencor, en amor, en ayuda y en servicio a los demás. Se ha dedicado a rendirle homenaje a su hijo, continuando con la labor que él hizo en vida.



"La fe, el amor y la lucha por los sueños es el legado que él dejó y lo seguiré cumpliendo. Esa fue la semilla que el sembró en cada uno de los colombianos", dijo.

No solo es Legarda, esto le ha pasado a muchos jóvenes. Lo que me estremece es que aún sigan muriendo por la delincuencia. Es triste que los sueños de los jóvenes lleguen a su fin antes de tiempo FACEBOOK

TWITTER

Su mensaje es que Colombia debe tomar conciencia por la cantidad de muertes de jóvenes que ha dejado la delincuencia en el país.



"No solo es Legarda, su caso es el que más se supo, pero esto le ha pasado a muchos más jóvenes. Lo que me estremece es que aún sigan muriendo personas por la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. Es triste que sigan pasando estas cosas, que los sueños de cientos de jóvenes lleguen a su fin antes de tiempo", afirmó.



"Es triste que los padres de familia vivan con la zozobra de que su hijo se encuentra en la calle y que le pueda suceder lo mismo que a Legarda, que por un celular o unos tenis puedan perder la vida", agregó.



El joven, de 29 años, fue alcanzado hace un año por una bala que le impactó en la cabeza y le causó una herida mortal. Los hechos sucedieron en medio de un intento de atraco en el sector de El Poblado, en Medellín, cuando se encontraba dentro de un carro en el puesto del copiloto.

'Legado', el homenaje

Fabio también contó sobre la gran sorpresa que se llevó este viernes por el homenaje que le hizo a su hijo un artista colombiano.



"Dysam nos sorprendió con una canción en la que habla sobre mi hijo y sobre su muerte, una en la que también llama la atención a toda una nación para que cambie. En su canción narra el desgarrador dolor que sentimos como familia", aseguró el cantante a EL TIEMPO.



El padre de Legarda conoce hace más de un año a Samuel Novoa, conocido artísticamente como Dysam, quien este viernes estrenó su canción 'Legado', un homenaje a Legarda y que fue coproducida por Fabio.

De las tantas tardes que Samuel compartió con Fabio, él le contó historias sobre su hijo y sobre cómo era él y eso, precisamente, fue lo que plasmó en su nuevo tema musical.



También habla sobre la muerte del cantante, sobre el ángel en el que se ha convertido para muchos y en la motivación que es para otros artistas que hasta ahora están comenzando su carrera musical.



Dysam contó que trabajar con el padre de Legarda fue una de las mejores cosas que ha hecho como artista, pues siempre tiene algo que contar y algo que enseñar. "Durante los más de cuatro meses que trabajé con él me enseñó mucho como persona y artista: a ser disciplinado y a tener siempre amor por las cosas", aseguró.

En su nueva producción también invita a los jóvenes a seguir sus sueños, los anima a dejar los miedos atrás, pues "la vida nos ha demostrado que es una sola y luego es demasiado tarde para hacerlos realidad".



Según Samuel, además de estar dedicada a Legarda, este tema musical fue hecho para todas aquellas personas que han perdido a alguien en sus familias.



"Cada mañana me despertaré. Y a todo el mundo de ti hablaré. Les hablaré, prometo que no olvidaré, tus sueños los devolveré, como un león yo me levantaré, tu legado lo continuaré, continuaré", dice una de las estrofas de la canción.

Además de la música, Dysam ha representando reconocidas marcas del país. Foto: Instagram: @dysamusic

Dysam tiene 20 años y nació en Bogotá. Incursionó en el mundo de la música hace seis años, en el 2014, con el lanzamiento de su primera canción llamada 'Mírala'. En el 2017, y tras varios trabajos musicales con otros artistas, estrenó su segundo sencillo, 'Bésame'.



Además de la música, Dysam ha representando reconocidas marcas del país y ha estado en importantes eventos musicales. Ha compartido tarima con artistas de talla nacional como Paola Jara, Andy Rivera y Francy, entre otros.



'Legado' hace parte de un álbum musical titulado '2020', en el que cuenta con la colaboración de varios artistas.

Otras personas que han recordado a Legarda

La ‘influencer’ Luisa Fernanda W, quien hace un año era novia de Legarda, publicó este viernes un video en las redes sociales con el que quiso hacerle un homenaje.



"Fuiste un ser humano maravilloso, cargado de amor, buena vibra, y mucho talento. Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como sólo yo lo sé”, expresó la joven paisa en la publicación, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

Las hermanas de Legarda, María y Daniela, también se pronunciaron en las redes. María lo hizo con un video acompañado de un mensaje conmovedor: “Todos los días siento un vacío sin ti, pero días como este traen un poco más de nostalgia y sentimiento (…)”.



Daniela, por su parte, subió una foto de su hermano a su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje. "Nadie se imagine lo que siento. Yo les trato de siempre mostrar a ustedes mi mejor versión pero un día como hoy es imposible. Me siento muy débil y odio sentirme así. Odio que un día me pueda afectar tanto pero así es", escribió.



Matthew Windey, quien era amigo de Legarda desde el 'reality show' 'Mastechef Colombia', también recordó momentos que vivió con el artista mientras estaban en el rodaje del programa. Windey, además, participó en el rodaje del video de la canción ‘Modo Avión’, grabado unos meses antes del trágico suceso.



ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

andbac@eltiempo.com

EL TIEMPO