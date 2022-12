Lo que inició como una polémica después de que el argentino Rodrigo De Paul hiciera pública su relación con la cantante Tini Stoessel podría llegar a los estrados, pues el futbolista decidió interponer una denuncia penal contra su ex Camila Homs después de que ella, aparentemente, los acosara vía mensajes de texto tanto a él como a su pareja.



Así lo han dado a conocer distintos medios de dicho país, que, además, tuvieron acceso a los chats.

Al parecer, la discusión empezó cuando Homs cuestionó por qué el futbolista fue a ver a su novia tras llegar de Qatar antes que a sus dos hijos, quienes también viven en la Ciudad de Buenos Aires: “Todo comenzó cuando el futbolista, una vez finalizada la caravana que protagonizó junto al resto de la selección argentina para celebrar la tercera Copa del Mundo, fue directamente al Hipódromo de Palermo en donde Tini ensayaba su próximo show. Se encontraron con un tierno abrazo, lo filmaron y lo publicaron en las redes”, narra ‘La Nación’.

Ella primero lanzó una indirecta en Instagram, que los internautas interpretaron como si fuera para De Paul, y luego habría recurrido a los mensajes. El programa ‘Los ángeles de la mañana (LAM)’ reveló algunos de estos.



“Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”, escribe ella, recibiendo como respuesta

La versión del padre de Homs

Pues bien, el padre de la modelo, Horacio Homs, apareció en el programa ‘Nosotros a la mañana’ para dar su versión. Primero, aseguró que “Camila está muy bien” y que a él las acusaciones de De Paul y del público le tienen sin cuidado “porque de parte mía no hubo ninguna amenaza y de parte de Camila tampoco”.



Según él, la historia no es del todo como la cuenta el futbolista.



“Quiero saber si vos tenés hijos a ver... si tratan a tu hija como la trató Rodrigo en su momento”, dijo al encarar a un periodista y reiteró que el único culpable lo que está sucediendo es De Paul: “No tengo nada para decir de esa señorita, al contrario, yo sé que acá el único culpable es este chico”, expresó refiriéndose a Tini.



Por su parte, quienes han seguido la historia de cerca afirman que lo realmente preocupante es el bienestar de los dos hijos del futbolista, pues sobre ellos puede recaer el drama existente.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS