'Están trayendo muerte': padre 'Chucho' lanza advertencia tras peregrinación a Israel

Jesús Hernán Orjuela, el reconocido padre 'Chucho', pasa sus días en Colombia luego de una experiencia complicada en Israel por cuenta de la última escalada del conflicto en Medio Oriente.

El sacerdote, quien quedó atrapado en medio del conflicto junto a cerca de 92 feligreses que hacían una peregrinación por Tierra Santa, aterrizó este fin de semana en Bogotá, gracias al segundo vuelo humanitario de la Fuerza Aérea de Colombia.



Desde entonces, Orjuela ha aprovechado distintos espacios mediáticos para hablar de la difícil situación que vivió y las enseñanzas que le quedaron de las horas de angustia cerca de Gaza.



Lo llamativo es que, en medio de sus reflexiones, el sacerdote ha dejado varias declaraciones sobre la información que circuló del supuesto costo que tendría una peregrinación liderada por su figura en Israel. De hecho, en su última entrevista con 'Día a Día', el padre 'Chucho' lanzó una dura advertencia.

'Están trayendo muerte a sus familias': el duro mensaje del padre 'Chucho'

Padre 'Chucho' en Israel. Foto: Focus Noticias

En charla con Iván Lalinde, presentador del programa matutino, el sacerdote habló de varios temas. Entre ellos, destacó que el momento "más bonito" tuvo que ver con la oración grupal que hacía con sus feligreses, mientras de Colombia llegaban mensajes de preocupación por su estado.



"Cuando orábamos..., cuando me llegaban los mensajes de la familia desde Colombia (...) lo bonito es ver cómo en la oración Dios nos fortalecía y nos animaba", dijo de entrada.



Luego, Orjuela, haciendo hincapié en el rol de liderazgo que tuvo con los peregrinos, recordó que sentía la necesidad de encontrar una solución pronta para su grupo.



"Yo tenía la responsabilidad de esperar a ver por donde salía..., por Jordania, por el desierto del Néguev, si el Gobierno nos daba la posibilidad de ir a Tel Aviv, pero con el riesgo de Tel Aviv...", recordó.



(En ese entonces: 'No podemos continuar...': padre 'Chucho' hace llamado urgente al Gobierno desde Israel).

Padre 'Chucho' Foto: Redes sociales

Después, interrogado por la información que circuló en redes sociales sobre el supuesto cobro que tendría una peregrinación suya en Israel, expresó:



"Eso me pareció irrespetuoso, me pareció agresivo. Yo no he cobrado seis mil dólares... cómo voy a cobrar (...) esto es totalmente absurdo, Duele que se juegue con el dolor de los demás".



Más adelante, lanzó una dura advertencia: "Yo solamente les digo a las personas que están haciendo eso: No lo hagan porque están trayendo muerte a sus familias, porque esto no se hace. Uno no puede jugar ni calumniar a un ser humano cuando lo único que he hecho (...) A mi sí me regalaron el viaje, pero yo no lo acepté. Se lo regalé a otra persona" (sic).



"Es doloroso. Da coraje que la gente sea capaz de llegar a esto", manifestó, enfatizando en que no tiene una agencia de viajes para organizar peregrinaciones.

