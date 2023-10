¿El Padre 'Chucho' se va de Colombia? Llamativas palabras encendieron los rumores

Jesús Hernán Orjuela, el popular padre 'Chucho', sigue relatando en sentidas charlas la dura experiencia que vivió en Israel por cuenta de la nueva escalada de violencia que azota a Medio Oriente.

El sacerdote, quien es uno de los más queridos en el país luego de sus apariciones televisivas, volvió a reafirmar en las últimas horas que no está haciendo ningún negocio con las peregrinaciones a Tierra Santa, como han querido dar a entender algunos en redes sociales.



Además, reveló en charla con 'Lo sé todo', del Canal 1, que en su afán por salir junto a sus feligreses de la zona de conflicto "ya tenía contactos en el Sinaí". Sin embargo, el sacerdote pudo viajar de regreso a Colombia en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea.



Y a la par de sus declaraciones sobre los momentos de angustia, el padre 'Chucho' dejó sobre la mesa unas palabras que algunos de sus seguidores han recibido con expectativa. Esto, pues quedó la idea de que podría irse de Colombia al recibir residencia en el exterior.



¿El padre 'Chucho' se va de Colombia?

Padre 'Chucho' en Tierra Santa. Foto: Redes sociales

Según le manifestó al Canal 1, el padre 'Chucho' tomaría acciones legales contra las personas que han dicho que se está enriqueciendo con las peregrinaciones a Israel.



"Es absurdo", remarcó.

"Estamos investigando porque en las redes está en un canal de YouTube que afirma que yo les cobré. Esto es mentira porque yo estaba en el Vaticano y lo puedo comprobar. La empresa que me invitó a ser guía espiritual me regaló el viaje, y yo lo regalé", dijo Orjuela.



Luego, contó que supuestamente recibió una medalla de manos de funcionarios del Gobierno de Colombia, cuando estaban en Portugal, de regreso al país.



En ese punto, tras un corte de cámara, Orjuela dio las declaraciones que han inspirado rumores sobre su posible salida de Colombia: "He recibido una visa especial, yo soy predicador y el gobierno americano me ha dado una visa especial y voy a ir a hacer todos los trámites porque es con residencia. Me dan un 'social security' y tengo que ir a reclamarlo", expresó.



Luego, manifestó visiblemente afectado: "Aunque no tengo ganas de subirme a un avión".

Aunque los rumores sobre la salida del sacerdote de Colombia ya pululan en grupos de seguidores, que remarcan que Orjuela tiene comunidad de fieles en Estados Unidos, el prelado no ha manifestado expresamente su deseo de residir fuera del país.

