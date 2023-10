Padre Chucho no tiene hijos pero sí 'una princesita que le regaló Dios': ¿quién es?

Por estos días, Jesús Hernán Orjuela, más conocido como padre ‘Chucho’, ha sido noticia debido al viaje que realizó con algunos feligreses a Israel y quedaron atrapados en medio de uno de los enfrentamientos más peligrosos de ese país con el grupo extremista Hamás.

Por otra parte, el sacerdote católico ha tenido algunos 'momentos de fama' en los que varias personas han rumoreado sobre algunos aspectos de su vida.



El padre 'Chucho' ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene hijos, pero las especulaciones sobre posibles relaciones afectivas de él son constantes entre los que van a su iglesia y los que no.



Vale mencionar que el mismo sacerdote está enterado de los rumores. El padre 'Chucho' habló en el popular programa ‘Se dice de mí’ sobre estos comentarios.



“A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante. Si me ven con mi hermano es mi amante”, aseguró.



De hecho, se ríe de esos comentarios que han escuchado hasta de sus propios familiares. Sin embargo, es su núcleo familiar el que considera su 'polo a Tierra', también los ve como sus propios hijos y hasta sus nietos.

A lo largo de su carrera se ha tenido que enfrentar a rumores sobre su vida privada. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Así lo dio a conocer en el popular programa de 'Caracol Televisión', allí contó la historia que él tiene con una de las más pequeñas de su familia.La niña con quien tanto se le ha visto es María José, una bebé a la que él le cambió el primer pañal y que se convirtió en una de las mujeres que él más quiere.

“Dios me regaló a mi una princesa que es la hija de mi sobrina mayor. La nieta de mi hermano y mi cuñada. Es mi nietecita María José. Ella es la que alegra mi vida y me da la estabilidad de poder manejar todos esos sentimientos y no ser solo y amargado”, declaró.



Pese a que la niña es una adoración para la familia, lo es mucho más para él. “Es un amor increíble e infinito. María José a veces lo prefiere a él que a mí”, afirmó Daniela, la madre de la niña y sobrina del clérigo.



“Es algo muy especial él para ella y ella para él”, detalló Ana Vilma de Orjuela, mamá del sacerdote.



De hecho, el padre ‘Chucho’ aprovechó para hablar de las mentiras que dicen de su familia: “Me dicen que soy del Tolima, que mi mamá llegó al sur a Ciudad Bolívar. Si esa fuera mi historia yo la contaría, pero esa no es la verdad”.

Más rumores sobre su vida sentimental

Vale recordar que el padre 'Chucho' perteneció por varios años al programa 'Muy Buenos Días', en el cual compartía set con el fallecido Jota Mario Valencia y Laura Acuña y Jessica Cediel.



Por varios años, se fueron creando rumores de un posible interés romántico por parte del padre con alguna de sus compañeras de set.



Por su parte, Laura Acuña ya está casada y con hijos, pero la segunda no, así que él recordó en el mismo programa de 'Caracol Televisión' lo que le decían las personas que se le acercaban: “Usted disque tuvo un hijo con Jessica Cediel”, señaló el padre ‘Chucho’.



Incluso, hasta a sus propios familiares les llegan con esos rumores y aseguran tener fotos, pero nada de eso es verdad, según el sacerdote. De hecho, cuando se hablaba de su amorío con Jessica Cediel, ella estaba con Pipe Bueno, de quien el clérigo dijo “es un hombre bueno”.

Cediel presentó ‘Muy buenos días’ entre 2007 y 2011. Foto: Canal 'RCN'

Así fue como el padre 'Chucho' quedó atrapado con grupo de feligreses en Israel



El padre 'Chucho' estaba en Medio Oriente con cerca de 100 latinos, entre ellos colombianos, en una peregrinación cuando quedaron atrapados por el conflicto que se acentuó entre el grupo Hamás e Israel.



Padre 'Chucho' se comunicaba desde Israel. Foto: Focus Noticias

De hecho, el sacerdote ha ido compartido varios videos en sus redes sociales sobre la denominada 'Peregrinación de los cuatro continentes', la cual emprendió a finales de septiembre, con la que visitaron distintos templos e iglesias.



Sin embargo, cuando salieron de Egipto con destino a Jerusalén, fueron sorprendidos por la declaración de Estado de guerra en Israel tras la ofensiva desplegada por Hamás, grupo asentado en la Franja de Gaza, que ha dejado miles de personas muertas en ambas partes.



"Los refugios son lugares seguros, pero un poco estresantes para los peregrinos y las señoras que son mayores", dijo en una entrevista con Citytv sobre cómo se protegían de las alarmas por caída de misiles.



Desde el 7 de octubre estaban buscando cómo salir de Israel luego de que las aerolíneas nos les brindaran soluciones, según denunció Orjuela: "Totalmente desentendidos, con una cancelación de vuelos y unas propuestas para regresarnos en noviembre".El padre 'Chucho' logró junto a sus peregrinos salir de territorio israelí este 13 de octubre en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

