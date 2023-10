'Grotesco': Padre 'Chucho' explota por rumor del 'costo' de su peregrinación a Israel

El padre 'Chucho' ya está de regreso en Colombia después de vivir una odisea en el Medio Oriente junto a cerca de 100 feligreses colombianos, debido a que quedaron atrapados durante seis días en medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamás, que ya deja miles de muertos y heridos.



El sacerdote, que se volvió famoso por sus apariciones en TV y sus homilías, está de vuelta al país, pero lo que no imaginaba es que lo esperaban varias polémicas que se han difundido en las redes sociales.



'Me pareció grotesco'

En primer lugar, algunos afirmaron que el prelado tiene varios hijos, y ahora están asegurando que él le cobró a cada peregrino 26 millones de pesos por el viaje a Tierra Santa y, que además, tiene una agencia de viajes.



El sacerdote ha desmentido esas aseveraciones. En una entrevista que le concedió al programa Día a Día, el padre Jesús Orjuela, como es su verdadero nombre, afirmó que no tiene montado un negocio para llevar personas a peregrinaciones cobrándoles altas sumas de dinero y aseveró que no tiene una agencia de viajes.



"Eso me pareció irrespetuoso, me pareció grotesco. Si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”, aseveró el sacerdote.

Aclaró que el viaje a Medio Oriente lo hicieron a través de una agencia de viajes, pero que esta no es de su propiedad. “A mí sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló el viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’, yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa”, explicó el sacerdote.



Y es que según las informaciones que se han conocido, el plan para recorrer Tierra Santa costaba más de 26 millones de pesos, los cuales incluían hospedaje, viáticos y otros servicios. El padre 'Chucho' negó ese precio y aseveró que el costo del viaje se cubrió gracias a una donación.

Con respecto a los rumores de que él tiene hijos y que había sido pareja de la presentadora y modelo Jessica Cediel, con quien incluso tuvo descendencia, el padre 'Chucho' afirmó que son mentiras.

Padre 'Chucho' en entrevista con Noticias Caracol. Foto: Noticias Caracol

“Es una mujer muy buena (Cediel), la quiero con todo mi corazón. En sus momentos, en sus relaciones, yo me acercaba y compartía con ella”, subrayó.



“A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante, a mí me ven con mi hermano y él es mi amante”, comentó el sacerdote acerca de los rumores que, según él, le inventan permanentemente.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

