'Es ella': Alberto Linero habría presentado a la mujer que lo enamoró

El padre Alberto Linero sorprendió a sus seguidores el miércoles 25 de agosto, con una fotografía de una mujer sentada de espaldas mirando al mar y que muchos creen es su pareja sentimental.



Sus seguidores ya sabían de una pareja sentimental, pero el ex sacerdote, hasta el momento, no ha hecho pública su identidad.



(También: Así se veían Keanu Reeves y otras estrellas en su primera película).

En 2018 el padre Linero dejó los hábitos para dedicarse a otro estilo de vida, enamorarse y según él, dejar de estar solo, así lo mencionó para una entrevista en ‘Blu Radio’.



“He sido realmente pleno, pero hoy he querido, y entiendo que quiero vivir la vida de otra manera. Hacer otras cosas en mi vida personal", mencionó.

En una entrevista para ‘La Red’ dijo que su actual pareja “es un viejo amor” y que la había conocido cuando estaba recién ordenado para cumplir su labor como sacerdote en la ciudad de Bogotá. Linero quedó fascinado con la mujer, pero en ese momento no trascendió su relación, pues él se devolvió a Barranquilla y ella se fue a vivir a Argentina.



“Las relaciones no se hacen porque nos necesitamos. Las relaciones se hacen porque nos da la gana estar juntos. Es la primera vez que estoy enamorado. Es la primera vez que tengo a una mujer que me acompaña, con la que sueño, en la que pienso”, dijo durante la entrevista.

Ahora se ha vuelto tendencia porque al parecer publicó la primera foto de su pareja en Instagram. En la publicación se ve a una mujer de espaldas a la cámara y mirando el océano junto con una descripción que dice: “Es ella... #AmarEsganarloTodo”.



(Le puede interesar: El accidente que dejó a varios actores de ‘La Reina del Flow’ heridos).



La imagen ya cuenta con 26 mil likes y más de 800 comentarios que expresan el apoyo a la relación del padre Linero y su posible pareja.



“Adelante mi hermano, ella es nuestra familia desde el primer día” y “mil bendiciones Alberto, qué lindo tu complemento”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Sin embargo, se han levantado dudas sobre la publicación ya que el hashtag utilizado para la descripción de la foto hace referencia al libro que publicó el pasado 23 de junio. Por lo que se especula que solo sería publicidad.



Su libro está titulado ‘Amar es ganarlo todo: incluso si no te queda nada’ y narra la importancia de educarse en inteligencia emocional.



El padre Alberto Linero, como le siguen llamando algunos de sus seguidores, ejerció en la orden sacerdotal durante 25 años en la comunidad de los padres Eudistas, profesión que lo llevó a ser reconocido como el cura con más visibilidad en medios de comunicación nacionales.



Hoy trabaja para la mesa de panelistas de ‘Blu Radio’.

Más noticias

Revelan dónde quedaba Mundo Express de 'Nuevo rico, nuevo pobre'

¡Soy tu compañere!: joven llora por falta de lenguaje inclusivo en clase

La 'titánica' tarea de exmilitar para evacuar perros y gatos de Afganistán

Tendencias EL TIEMPO