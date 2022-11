Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, murió tras permanecer tres días hospitalizado en la Clínica Internacional de Alta Tecnología en Cáncer, ubicada en Ibagué, Tolima. Su muerte se produjo mientras el ‘10’ está enfocado en sus compromisos deportivos, pues fue convocado al partido amistoso de la Selección Colombia contra Paraguay.

“Ingresó en condiciones de enfermedad oncológica avanzada que lastimosamente lo llevaron a su fallecimiento”, dijo el doctor José Almarales.



No se sabe desde cuándo había sido diagnosticado con cáncer, solo se especulaba que su hijastro no sabría del tema. De hecho, el periodista deportivo Henry Jiménez lo acusó de ingrato.

“Hasta ahora no se da por enterado, y lo decimos para que se entere. A lo mejor está enterado y ‘le resbala’, porque pasa”, sentenció el comunicador del medio ‘Antena 2’, quien fue uno de los primeros en informar sobre los quebrantos de salud de Restrepo.



Al conocerse su partida, Elvia María Garzón, su esposa; su señora madre, Dora Cielo Castaño; y sus hijos, Juana Valentina Rubio y James Rodríguez junto con otros familiares han invitado a los homenajes que iniciarán a las 3:30 p. m., de este jueves 17 de noviembre, en la funeraria Los Olivos de Ibagué. Posteriormente, será cremado en el cementerio de dicha funeraria.

(Además: Exjugador de la NBA reúne a todo su equipo y confiesa que es homosexual: video).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Restrepo junto a James. Foto: Archivo particular

James, en silencio

Aunque en el aviso de exequias aparece el nombre de James Rodríguez como su hijo, él no se ha pronunciado y tampoco se cree que viaje para el funeral.



Restrepo sostuvo una relación por algunos años con Pilar Rubio, mamá del futbolista, de la cual nació Juana Valentina -su hermanastra-. Se le considera un mentor, ya que jugó un papel fundamental para que James pusiera a prueba su habilidad con el balón.

“La verdad es que tuve la suerte de tener a mi padrastro, Juancar, (Juan Carlos Restrepo). Siempre estuvo conmigo y fue el primero que vio que yo tenía talento para el fútbol y fue el primero que me llevó a una academia”, exaltó Rodríguez en una charla con la cadena SER hace varios años.

Al verlo en Europa en las ligas profesionales, Restrepo se mostraba orgulloso por todo lo que había crecido el que consideró como un hijo. “Tiene la madurez espiritual, psicológica y profesional para saber que la fama le llegó y el dinero, pero sus hábitos normales no han cambiado”, señaló en una entrevista para ‘RCN Radio’ cuando el colombiano fue fichado por el Real Madrid.

(Puede ser de su interés: Angélica Camacho: ¿Qué hace hoy la presentadora de ‘Fuera de Lugar’?).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Restrepo y James Rodríguez. Foto: Archivo particular

No solo fue su guía, también se le conoce en la región como un promotor deportivo. Durante varios años hizo todo tipo de gambetas judiciales para que el equipo Real Sincelejo ingresara a la B. Se quejaba de que había comprado la escuadra por unos 6 mil millones de pesos, pero no había logrado que se le habilitará para jugar, como informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



“Di una cuota inicial y la idea era que el equipo ayudara a pagarse. Pero tuve que renegociar la deuda, debo más de 2.500 millones y no he podido poner a jugar al Real Sincelejo”, le mencionó a este diario en 2020.

En 2021, la Corte Constitucional le negó una tutela al conjunto para hacer parte de esta división, por lo que Restrepo anunció que lucharía ante el Consejo de Estado.

También puede leer:

- Ex de Epa Colombia reveló detalles de su relación: ‘Es mentalmente inestable’.

- Pipe Bueno por poco se pierde un show: ‘Me quedé encerrado en un ascensor’.

- Thalía aclara su supuesta rivalidad con Shakira en evento del Latin Grammy.

- Así reaccionó Cristiano Ronaldo al recibir mochila wayuu de hincha colombiano.

Tendencias EL TIEMPO