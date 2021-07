'Qué difícil bajar cabeza': Pablo Matiz responde a disculpas de Buró

La edición de 2021 de la feria Buró, evento que reúne a emprendedores dispuestos a mostrar sus productos en la capital, se vio envuelta en una gran polémica desde la noche del 14 de julio.

Un joven llamado Pablo Matiz, quien dijo haber trabajado en el montaje de la feria, aseguró que la cofundadora del evento María Alejandra Silva le negó un pedazo de pizza a un trabajador de logística.



Además, denunció que un guardia lo agarró del cuello para sacarlo del lugar. El video del incidente fue replicado por varias personas y, según él, sus amigos fueron testigos.

Tras las revelaciones y el escándalo generado en redes sociales, Buró emitió un comunicado y la mujer subió un video en el que afirmó: “He dado todo mi esfuerzo, mi vida y mi alma a Buró, y, aunque buscamos la mejor experiencia, siempre hay aspectos por mejorar”.



“Quiero disculparme desde el corazón por todas las acciones que los han perjudicado, perturbado o incomodado”, añadió en el clip.



Sin embargo, su respuesta y la forma en que los organizadores del evento manejaron la crisis no fueron bien recibidas por los internautas.

El joven implicado en la polémica participó este 16 de julio de una entrevista en ‘W Radio’. Allí se refirió a las disculpas de Silva.



Según Pablo Matiz, no ha recibido comunicación directa por parte de ella: “Qué difícil es agachar cabeza, pudiendo ser algo con un trasfondo mucho más social”.



El joven agradeció el apoyo que ha recibido en estos días y manifestó que lo han impresionado las historias de otras personas, quienes, como él, al parecer experimentaron situaciones incómodas durante el evento.



Así mismo, reflexionó acerca de su posición, pues, como dijo: “Yo afortunadamente pude darme el lujo de renunciar, hay mucha gente en Colombia que necesita la plata y eso pasa día a día en nuestro país”.

También aseguró que no volvería a Buró, ya que no está de acuerdo con los valores de la gerencia, pero invitó a los oyentes a asistir para que los emprendedores que hacen parte de la feria no se vean afectados.



“Tenemos que apoyarlos por diferentes canales, apoyarlos online o de cualquier manera”, puntualizó ante los micrófonos del medio.



Puede escuchar la entrevista completa aquí:

