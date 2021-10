'Tengo infinidad de fotos': 'El Chino', fotógrafo personal de Pablo Escobar

El nombre de Pablo Escobar se hizo reconocido por su infamia. Sus atroces crímenes y su influencia en el narcotráfico lo convirtieron en uno de los protagonistas de una de las épocas más oscuras de Colombia.



Por aquella época, mientras las cámaras de los medios de comunicación mostraban el dolor de las víctimas de los hechos de violencia ocasionados por los carteles de las drogas, Édgar Jiménez Mendoza, conocido como 'El Chino', fotografiaba a Pablo Escobar, su familia y los eventos a los que asistía.

"Tengo infinidad de fotos porque yo le tomaba las fotos a toda la familia, en todo tipo de compromisos", confirmó Jiménez en una entrevista con 'Caracol Radio'.



Las anécdotas tras la imágenes del 'narcofotógrafo'

A finales de los años 70 'El Chino' empezó a dedicarse a la fotografía en algunos eventos sociales. Fue en esa época cuando se reencontró con su antiguo compañero de colegio Pablo Escobar.



Desde entonces se convirtió en el 'narcofotógrafo', como le conocían. Fue casi que la sombra de Escobar: su lente captó muchos momentos de la vida del capo, como uno de sus cumpleaños del que se conoce una fotografía de él durmiendo y a sus pies, su cuñada, Ligia Urquijo de Escobar.



Jiménez le contó a la emisora ya mencionada que a finales de noviembre de 1980 fue hasta la Hacienda Nápoles para tomar una fotos. El 30 de ese mes hubo una fiesta y estuvieron despiertos hasta el día siguiente, pero Escobar se fue a dormir porque no le gustaba tomar.



"Jamás en mi vida lo vi alicorado, él se tomaba una cerveza y eso era todo, o algún otro trago, pero poquitico", manifestó.



En la madrugada, mientras el líder del Cartel de Medellín dormía, uno de los asistentes recordó que el narco estaba de cumpleaños (diciembre 1 de 1980), así que todos subieron a cantarle. En ese momento, Urquijo se sentó en la cama y 'El Chino' aprovechó el momento para tomar la famosa fotografía.

​"Una de las fotos más icónicas de Pablo Escobar, ahí se ve sereno, plácido, como un querubín sin alas (…) Totalmente inofensivo, nadie suponía en el monstruo en el que se iba a convertir", resaltó Jiménez.



Aunque lucía 'indefenso' frente al lente de 'El Chino', la realidad era otra, el denominado 'Patrón del mal' fue responsable de la muerte de 5.500 personas, realizó 627 ataques terroristas en las principales ciudades del país y, pese a que no hay una cifra oficial, secuestró a 15 personas.

La vida política de Pablo Escobar

El fotógrafo también recordó cuando Escobar fue expulsado del partido político Nuevo Liberalismo y apoyado por el Movimiento Alternativa Popular, que dirigía Alberto Santofimio Botero.



"Ahí ya empieza la relación de Pablo Escobar con Santofimio y con Jairo Ortega. Y Virginia Vallejo ya estaba metida en la campaña política porque de antes ya venía una amistad entre Vallejo y Escobar. Ella estuvo bastante involucrada en la campaña política, yo tengo muchas fotos de ella en campaña y con Santofimio", aseguró.



Pablo Escobar llegó hasta el Legislativo gracias a una alianza del Movimiento de Renovación Liberal y el Movimiento Alternativa Popular, que encabezó Alberto Santofimio Botero. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cabe destacar que, con la incursión del líder del Cartel de Medellín en la política, se abrió paso a la compra de senadores y políticos colombianos por parte de los narcos y los grupos al margen de la ley. De hecho, según un artículo de este medio, "la infiltración de los ‘paras’ en todo el Estado y en los organismos de seguridad tuvo relación directa con Escobar: no por él mismo, sino porque uno de los jefes de ‘los Pepes’, Carlos Castaño, logró, gracias a la guerra contra el capo, enquistarse en lo más profundo del DAS".

El libro de 'El Chino'

La familia de Escobar no ha pedido las imágenes que guarda Jiménez, al parecer, ni siquiera le han preguntado por ellas. Sin embargo, el periodista Alfonso Buitrago sí tiene interés en la historia del fotógrafo y las imágenes, por eso decidió plasmar la vida del 'narcofotógrafo' en el libro 'El Chino'.



El fotolibro no solo cuenta detalles de la vida de Pablo Escobar, también de la intimidad de Jiménez y su vida como fotógrafo, pues no solamente trabajó para el capo, también participó en la Alianza Nacional Popular (Anapo), el M-19 y fue pionero de la fotografía porno.

