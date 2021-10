Pablo Escobar: por qué fracasó la subasta de su Porsche 911

El lujoso Porsche 911 que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar fue puesto en venta en marzo de este año en duPont Registry, un medio especializado en bienes raíces y automóviles de lujo. Sin embargo, no fue comprado.



(Vea: Ya se inició el control reproductivo de los hipopótamos de Pablo Escobar)



Con una una nueva subasta que se cerró el pasado 8 de octubre, ya son dos ocasiones en las que el carro no logra ser vendido.

Este mes, el Porsche 911 RSR modelo 1974 nuevamente intentó ser subastado en 'Collecting Cars' por Atlantis Motor Group, su actual dueño. Sin embargo, al cierre de la subasta, no hubo ninguna oferta que alcanzara el mínimo de 2,2 millones de dólares que pedían.



(Vea: Comparan a 'Epa Colombia' con Pablo Escobar por lanzar billetes)



Según el medio especializado 'Motor 1', la casa de subastas no ha revelado la oferta más elevada que recibió el automóvil que perteneció al cabecilla del Cartel de Medellín.



La primera persona en usar el Porsche fue Emerson Fittipaldi, bicampeón de la Fórmula Uno en la década de los 70. El corredor usó ese lujoso automóvil en la Race of Champions (carrera de campeones, en español) de 1974.

Solo se construyeron 15 unidades del modelo del automóvil en 1974, según cuenta 'Motor 1', por lo que es un ejemplar bastante raro.



Por su parte, Atlantis Motor Group explica que 12 de estos carros fueron para pilotos que competirían en la recién creada International Race of Champions (IROC), que tuvo su última versión en 2006.



(Puede interesarle: La Fórmula Uno ya tiene calendario para el 2022)



En su poder, el delincuente antioqueño también usó el vehículo para competir en diferentes carreras. Eso sí, el capo le instaló al vehículo un kit de carrocería 935.



Después de su muerte, en diciembre de 1993, el Porsche 911 estuvo varios años almacenado en Colombia hasta que fue llevado de regreso a Estados Unidos. Allí, fue restaurado completamente para que quedara como cuando Fittipaldi compitió con él.



(Más contenido: Así es el concesionario de Ferrari ubicado en Bogotá)