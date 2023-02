¿Qué relación podría tener el fallecido narcotraficante Pablo Escobar con la lotería? Aunque, a simple vista, la respuesta se asocia directamente con sus ‘números de la suerte’, la realidad es que no es el único nexo que los une.



Corría el año 1994, cuando las autoridades colombianas comenzaron a notar irregularidades con algunos ganadores de la lotería. Entre ellos, una niña que, con tan solo 10 años, había sido la afortunada merecedora de tres premios de este popular juego de azar.

De por sí la racha de la menor ya resultaba extraña, pero la verdadera sorpresa se la llevó el equipo del entonces vicefiscal cuando descubrieron que no se trataba de cualquier menor, sino que era Manuela Escobar Henao, la hija de Pablo Escobar, quien había sido baleado en un tejado hacía algunos meses atrás.



Según las sospechas que tenía la Fiscalía para 1994, la mafia del narcotráfico mantenía una actividad permanente alrededor del pago de premios de loterías en el país. De esta manera, infiltraban a algunos de sus integrantes a las instituciones que respaldaban la lotería con un claro objetivo: localizar a los ganadores de los sorteos y, después, acceder de manera fraudulenta al cobro de las recompensas. Con esta acción, los criminales legalizaban grandes cantidades de dinero.

Para la década de 1990, comenzaron las investigaciones, pues se creía que el narcotráfico manipulaba los premios de la lotería. Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

De acuerdo con los reportes de EL TIEMPO, lo que hacían era ofrecerles cantidades superiores a las ganadas, o simplemente el atractivo de no tener que pagar impuestos, para obtener de ellos los billetes y poder acceder al cobro de los premios.



Entre los favorecidos no solo estaba la hija del capo, sino también Juan Carlos Orejuela Ortíz, señalado miembro del cartel de Cali que fue capturado en compañía de alias El Vaticano.

A la lista se sumaban familias y casos de personas que, con distinto número de cédula, habían ganado varios sorteos distintos. En el caso de Manuela, por la edad que tenía para esa época, se estableció que no podía ser la responsable de la compra de las loterías ganadoras.

El número de Pablo Escobar que quebró a seis sitios de apuestas



La muerte de Pablo Escobar no llegó sola, una gran cantidad de apostadores que pusieron su fe en el número de registro de vivienda donde fue baleado, vino con ella. Y, sorpresivamente, no los decepcionó: según señaló este medio en su momento, el número 945 quebró a seis empresas de apuestas en 15 días, por la cantidad de ganadores que aparecieron para reclamar su premio.



Con el objetivo de imputar cargos, en 1994 el vicefiscal pidió investigar a un millar de funcionarios y personas que tenían que ver con el funcionamiento administrativo de las loterías. No obstante, las irregularidades siguieron teniendo lugar.



Para 1999, por ejemplo, ocho empresas de apuestas tuvieron que pagar 1.200 millones de pesos a unos 700 habitantes de un municipio ubicado en el Atlántico, luego de que ganaran la lotería con el número 4148. Al parecer, fue visto en las ancas de una rana e, inmediatamente, pusieron su esperanza en ellas.

Tras la muerte de Pablo Escobar, las personas comenzaron a apostar por el número 945. Foto: Luis Benavides / Archivo El Tiempo

Estas extrañas coincidencias no eran nuevas. Mientras que algunos le atribuyeron su suerte a Pablo Escobar; otros optaron por culpar a ranas, pescados y morrocoyos.



En 1997, el número 357 dejó 24.000 ganadores en todo el departamento del Tolima, en tan solo un día de marzo. Hacia 1994, cuando también se descubrió que la hija de Pablo Escobar era la ganadora de tres recompensas, El Peñol, en Antioquia, se vio en la obligación de vetar la combinación 107, pues todo el mundo la estaba jugando, ya que estaba en la tumba del alcalde.



Hasta el momento, el fallecido narcotraficante Pablo Escobar sigue siendo un referente en los juegos de azar. Según informó ‘Telemundo’, se han entregado cerca de 10 mil millones de pesos con sus ‘números de la suerte’.

