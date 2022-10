Secretos, rumores e intimidades han comenzado a salir a la luz en el nuevo reality show ‘Siempre Reinas’, el cual fue estrenado el pasado dos de octubre en la plataforma de Netflix.

La serie cuenta con seis capítulos en los que muestra pequeños fragmentos de la vida de celebridades mexicanas como Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, y Lucía Méndez.

Con tan solo haberse estrenado el primer capítulo, ha habido revuelo entre los usuarios de Netflix por las anécdotas de la actriz y cantante Lucía Méndez, al conocerse el encuentro que tuvo frente a frente con el capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.



(Lea también: Natalia París y la propuesta indecente que recibió por parte de un famoso).



Méndez confesó que unos empresarios la contrataron para cantar, pero ella aseguró no saber para quién sería tal evento.



“Me dice mi mamá: ‘Me vas a matar’. Y yo: ‘¿Por qué?’ -comenzó a contarle a su asistente ¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”, dijo Lucía Méndez en ‘Siempre Reinas’.



Cuando la artista se volteó a mirar pudo ver que Pablo Escobar se encontraba en primera fila para presenciar su show. Sin embargo, en ese momento y según lo dicho con sus propias palabras, sintió temor, mucho miedo y preocupación, pues en ese entonces el paisa era el líder del cártel de Medellín y uno de los hombres más buscados por las autoridades a nivel mundial.



(Lea también: Kim Kardashian pagará millonaria multa por anunciar ilegalmente criptomonedas).

No obstante, Méndez no detuvo su presentación y subió a cantar, deleitando los oídos de los asistentes, incluyendo a Escobar.



Al culminar, la mexicana se fue a su camerino y el capo colombiano fue a buscarla. “Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado”, confesó la artista.



Aunque no pasó nada entre ellos, Escobar le brindó su amistad y le anotó su número de teléfono para que ella lo llamara cuando necesitara un refugio en los malos momentos que ella o su familia estuvieran pasando. Pero, según cuenta Méndez, ella nunca lo llamó ni volvió a tener contacto con el paisa.

Más noticias

Quién era Jeffrey Dahmer, el 'monstruo de Milwaukee', ahora, en polémica serie

Sydney Sweeney: de vivir en un motel a ser la actriz más ‘cool' de Hollywood

Netflix resucita junto a Ana de Armas a Marilyn Monroe en la película 'Rubia'

Belinda tendría un nuevo romance con un multimillonario

Tendencias EL TIEMPO