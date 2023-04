Sin duda la vida de Pablo Escobar está llena de misterios. El que fue el hombre más buscado del planeta a principios de la década de los 90, dejó un tormentoso legado para el país que al día de hoy no se ha podido recuperar de los efectos de la violencia y el narcotráfico, delito que utilizó para crear uno de los imperios de la droga más temidos de la historia.



El ‘capo de capos’ o el ‘Patrón’, como también es conocido, murió en 1993, luego de una intensa persecución del Gobierno de César Gaviria y los Estados Unidos. Desde entonces, decenas de sus propiedades pasaron a extinción de dominio y algunas de ellas hoy siguen abandonadas.



Todas guardan una historia particular, de hecho, son cientos los guaqueros o cazadores de tesoros que se acercan a estas viviendas con la esperanza de encontrar dinero escondido en paredes, como en la Antigua Hacienda Nápoles, la finca la Manuela y la Casa Rosada de Miami, demolida hace un par de años.



Sin embargo, hay una propiedad que resalta entre las demás, uno, por estar construida en el paraíso costero más visitado del país, y dos, porque muy probablemente Pablo Emilio nunca haya pisado las baldosas de este terreno alojado en el archipiélago de Islas del Rosario.



El mito de la mansión de Isla Grande



Durante décadas la cultura popular de Cartagena se ha encargado de construir rumores alrededor de la mansión abandonada que se encuentra en Isla Grande. El Narco turismo es una de las opciones más apetecidas por extranjeros que sienten curiosidad por la historia del país y del cartel de Medellín, por lo que en algún momento, después de la muerte de Escobar, se empezó a decir que dicha propiedad perteneció al narco.

Algunos portales mencionan que tiene más de 300 habitaciones y que estaban enchapados con decorados de oro. Discovery Channel, por ejemplo, realizó un documental bastante conocido en el que mostró las deterioradas paredes blancas que cientos de viajeros ven al llegar en lancha desde Cartagena.



Sin embargo, no existen registros claros que sustenten la presencia de Escobar en el archipiélago. Es más, expertos han manifestado que entre sus lugares favoritos de Descanso, Cartagena o sus alrededores no estaban entre sus seleccionados.



Ahora bien, en varios videos que circulan por YouTube se ha escuchado decir a algunos isleños, nativos que viven en Isla Grande, que la denominada ‘casa Blanca’ del ‘Patrón’ no era de su propiedad y que más bien perteneció a la familia de un presidente de Colombia.



¿De quién es la mansión?



Ya son varios los registros de Internet de algunos residentes de las Islas del Rosario, quienes manifiestan que están cansados del narcoturismo y que la visita a las playas no se enfoque en apreciar la belleza del mar Caribe, sino en visitar la supuesta mansión del fallecido líder del cartel de Medellín.



Quienes han vivido en la isla por generaciones, manifiestan que la lujosa vivienda perteneció a la familia del presidente Julio César Turbay, específicamente a uno de los primos del exmandatario.



Según testimonios, la megaobra iba a ser un hotel de gran envergadura, pero la obra se paralizó debido a que el Gobierno consideró que era un proyecto que afectaba sustancialmente el hábitat natural y ordenaron paralizar las construcciones, convirtiéndose en uno de los miles de ‘elefantes blancos’ que se pueden encontrar por todo el territorio.



