Pablo Arango Robledo es uno de los reporteros más reconocidos del Noticiero del Canal Caracol. El joven se vuelto bastante reconocido y en redes sociales sus seguidores le suelen enviar diferentes mensajes, unos apoyándolo y otros criticándolo.

En las últimas horas, Robledo se defendió de los malos comentarios que le realizó un internauta por su voz. En su cuenta de Instagram, el joven hizo un video hablando de una situación que había pasado en su día.



Sin embargo, un internauta aprovechó esta oportunidad para criticarlo y le escribió: “Oiga tiene esa voz muy gay y modere sus ademanes, si sigues así de hembra nos vas a llegar a ser de los más de caracol”.



Ante este comentario, el joven periodista le contestó: “Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas y repito, ¡la orientación sexual, no nos define como personas! Saludos a todos”.

Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas y repito ¡la orientación sexual, no nos define como personas! Saludos a todos pic.twitter.com/01GEOA2F2Q — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) March 9, 2023

Asimismo, en otro comentario reiteró: “¡La orientación sexual no define a las personas!”. Estas respuestas han sido bastante aplaudidas por sus seguidores, quienes le dan la razón y lo felicitan por enviar ese mensaje de respeto hacia la comunidad LGTB del país.



“La dicha del que se esfuerza, es la infelicidad del intolerante. Sigue adelante sin freno y sin miedos, Pablo”, “La gente si definitivamente no tiene nada que hacer, sino criticar”, “Te sigo desde que estaba en CityNoticias ¡Estos medios se prestan para eso CRITICAR Y NOTAS MAL intencionadas! Eres un gran periodista y eres único. Existen muchos homofóbicos, no hacerles caso, a veces son desadaptados”, le comentaron los internautas.



¿Quién es Pablo Arango Robledo?

Pablo Arango es comunicador social que se graduó en el año 2013 en la Universidad de Manizales. Actualmente, estudia derecho en la Universidad Gran Colombia para especializarse en periodismo judicial.



Anteriormente, trabajó como reportero de Citynoticias, además en algunas ocasiones también trabajó como presentador y estuvo 2 años en Cable Noticias. Ahora, trabaja como presentador en Noticias Caracol.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

