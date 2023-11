Pablo Alborán revela detalles emocionantes de su concierto en Bogotá

El malagueño Pablo Alborán, ícono del pop español, anunció el 20 de noviembre una nueva gira por Latinoamérica para presentar su último álbum, 'La Cuarta Hoja'. La travesía, que inició el 6 de octubre en México, culminará con una única presentación en Colombia el próximo 3 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, conocido artísticamente como Pablo Alborán, nació el 31 de mayo de 1989 en Málaga, España. Desde sus inicios, ha dejado una huella imborrable en la escena musical, recibiendo diez candidaturas a los Premios Grammy Latinos, tres de ellas en 2011, año de su debut.



Su música, que fusiona sonidos acústicos y eléctricos, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su álbum homónimo de 2011, con éxitos como 'Solamente Tú', marcó el inicio de una carrera que ha evolucionado constantemente.

Un regreso triunfal a Bogotá: detalles del show en el Movistar Arena



Con menos de un mes para su actuación en el corazón de Bogotá, Pablo Alborán reveló emocionantes detalles sobre su esperado concierto en el Movistar Arena. En un diálogo con medios de comunicación, expresó su alegría por regresar a Colombia y la importancia del público colombiano en su carrera.

"Tocar en ese lugar va a ser espectacular. Muchas ganas de volver a encontrarme con este público y de enseñarles este nuevo espectáculo, de cantar las canciones de siempre y disfrutar del público colombiano que es maravilloso (...) Queremos armar una fiesta y sabemos que en Colombia se arman unas muy buenas", expresó el artista.

Pablo Alborán también compartió su enfoque íntimo en los conciertos, revelando que hay canciones que reserva como un regalo de agradecimiento a sus fieles seguidores. "Conseguir esa intimidad en lugares grandes es muy difícil, pero cuando se logra es algo especial", afirmó.

Al hablar de Colombia, el artista no solo se limitó a la música; expresó su deseo de explorar la ciudad y la cultura.



"Cuando me hablas de Colombia pienso en una bandeja paisa, un ajiaco o un sombrero. Además, cada vez que voy a un lugar, o un país o ciudad que hace rato no he ido, lo primero que hago es conectar con la comida y poder conocer, me gustaría perderme y conocer Bogotá. Es importante para un artista y más yo que me inspira del día a día. A ver si este año tengo un poco de tiempo para perderme", compartió Alborán.

Admiración por la escena musical colombiana: colaboraciones en el horizonte



Pablo Alborán no escatimó elogios para artistas colombianos como Sebastián Yatra o Camilo y reveló su deseo de colaborar con Karol G: "Que me llame", dijo entre risas. Este entusiasmo por la música colombiana añade un toque especial a la anticipación que rodea su concierto en Bogotá.



Con 'La Cuarta Hoja' como estandarte, Pablo Alborán promete ofrecer una noche mágica en el Movistar Arena, fusionando sus éxitos clásicos con la frescura de sus nuevas creaciones. El 3 de diciembre, Bogotá será testigo de un espectáculo único que resonará en el corazón de todos los presentes.

