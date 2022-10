Ozzy Osbourne es uno de los cantantes más reconocidos del mundo. El exvocalista de ‘Black Sabbath’ tocó la cima del estrellato con la banda de rock hace unas décadas y se convirtió en una leyenda de ese género.



En los últimos años, Osbourne ha resaltado por sus escándalos y polémicas. El famoso de 73 años ha vivido casi toda su vida en el ojo público y se ha enfrentado a todo tipo de acusaciones.



El británico ha seguido lanzando música. Sin embargo, su estado de salud le ha impedido volver a los escenarios e interactuar con sus millones de fanáticos.



Hace unos años reveló que sufre de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento normal de las extremidades. El artista ha estado en terapias para disminuir el padecimiento.



Ahora Osbourne reveló en su cuenta de Instagram que oficialmente saldrá su marca de cosméticos al mercado. El artista fue famoso por el maquillaje oscuro que utilizaba en sus presentaciones, un rasgo que se convirtió característico entre algunos cantantes de rock.



La línea cuenta con 21 productos. Foto: Instagram: @ rockandrollbeauty

‘Rock and roll beauty’

La marca, que traduce ‘belleza de rock and roll’, se compone de un total de 21 productos. Entre las opciones hay labiales, paletas de sombras, lápices para los ojos, espejos y hasta velas aromáticas.



Todos los artículos tienen curiosos diseños, pensados por el mismo Ozzy Osbourne. Los hay en formas de guitarra, en honor al rock and roll, de colores oscuros y con cruces.



'The Ozzy Osbourne Collection' utiliza la imagen del cantante en algunos de los cosméticos. Otros tienen frases icónicas de las canciones de Black Sabbath o de los nombres de álbumes como ‘Bark at the moon’ o ‘Iron man’.



El último disco de Osbourne fue publicado hace unas semanas, el 9 de septiembre, y ha tenido gran recibimiento entre el público. ‘Patient No. 9’ entró rápidamente a la lista de los Billboard 200 y se espera que se mantenga allí por las próximas semanas. Osbourne aclaró que este no será su último álbum y que dentro de poco, estrenará más música para sus seguidores.

