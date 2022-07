Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath, estuvo presente en la última edición de la comic-con realizada el pasado fin de semana en San Diego, Estados Unidos, hablando sobre el lanzamiento de ‘Pacient Number 9’, su ‘último disco’, con ‘Entertainment Tonight’.



Si bien contó los detalles que iban a estar inmersos en su última apuesta musical, también se mostró sumamente emocionado por haber recibido la noticia de ser abuelo por quinta vez en su vida, pues Kelly Osbourne, una de sus hijas, le manifestó que estaba embarazada.

Kelly es grande y es hermosa y me encanta”, manifestó el artista de 73 años.



Es prudente resaltar, que este es la primer hijo de Kelly y su actual pareja, Sid Wilson, Integrante de Slipknot, luego de una amistad de más de 20 años. Ellos confirmaron que están manteniendo una relación amorosa en febrero, por lo que el embarazo fue totalmente sorpresivo para sus fanáticos.



“Lo primero que voy a comprar es un micrófono”, mencionó con evidente felicidad el compositor.



Por su parte, Kelly Osbourne manifestó que no se imaginaba estando embarazada y que es muy raro como la vida cambia de la 'noche a la mañana'. En una publicación de Instagram le comentó a sus más de 2.4 millones de seguidores sobre su proceso de embarazo mostrando un sonograma.



“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que pensé en compartir con todos ustedes, mencionó. Estoy encantada de anunciar que voy a ser una mamá. Decir que soy feliz no es suficiente. ¡Estoy extasiada!”,expresó.



Es bien sabido de los problemas con el alcohol y las drogas por parte de Kelly; no obstante tras conocerse que estaba embarazada aclaró que está en un periodo limpieza para que todo salga bien.



Qué diferencia puede hacer un año!. Si me hubieras dicho hace 365 días que estaría sobria, feliz y a punto de ser mamá, me habría reído en tu cara.



" La vida es realmente increíble cuando haces el trabajo. Gracias a todos los que me han apoyado en este viaje. Los quiero tantísimo a todos”. agregó.

