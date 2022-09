El legendario músico Ozzy Osbourne tomó una decisión muy fuerte en su vida: dejará de vivir en Estados Unidos y se trasladará a residir en Reino Unido, eso para huir de la violencia armada que, según el cantante, se vive constantemente en el país norteamericano.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, el artista, formador de la banda Black Sabbath, confesó que está harto de la violencia y prefiere volver a vivir en su país natal que estar expuesto a morir en un tiroteo.



“Todo es jodidamente ridículo allí. Estoy harto de que la gente muera todos los días. Dios sabe cuántas personas han recibido disparos en tiroteos escolares. Y hubo ese tiroteo masivo en Las Vegas en ese concierto”, dijo el músico aludiendo al tiroteo en Harvest, en 2017, donde murieron 58 personas.

Y añadió: “Es una locura. Y no quiero morir en América. No quiero que me entierren en el jodido Forest Lawn (cementerio y memorial park en Estados Unidos). Soy inglés, quiero estar de vuelta, pero, dicho esto, si mi esposa dice que tenemos que irnos a vivir a Tombuctú, me iré. Pero no, es hora de que vuelva a casa”, dijo Ozzy en una entrevista que replicó Vanity Fair.

Van 440 tiroteos en 2022

En 2022 se han producido más de 440 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, con datos actualizados al mes de agosto. El tiroteo masivo en Las Vegas al que se refirió Osbourne ocurrió en 2017, terminó con la vida de 58 personas y sigue siendo el tiroteo masivo más letal de la historia de Estados Unidos.

El cantante afirmó que Estados Unidos ha cambiado mucho, que se ha perdido el respeto. Debido a esto, Ozzy se trasladará al Reino Unido en compañía de su esposa, Sharon.



“Estados Unidos ha cambiado tan drásticamente. No son los Estados Unidos de América en absoluto”, aseguró Sharon en una entrevista. Y añadió: “No hay nada unido en ella. Es un lugar muy extraño para vivir ahora”.

A principios de marzo de este año, sin embargo, Osbourne le había dado una razón diferente al Mirror para explicar por qué se quería ir. Según el tabloide británico, Osbourne alegó diferencias con los altos impuestos de Los Ángeles. “Los impuestos se están volviendo demasiado”, aseguró.

Según la revista Variety, la mansión que Osbourne tiene en Hancock Park, en Los Ángeles, está a la venta por 18 millones de dólares. Cuando regresen al Reino Unido, los Osbourne vivirán en la propiedad de 141,6 hectáreas que tienen en la localidad de Buckinghamshire.

El artista británico concedió recientemente una entrevista a The Observer en la que habló de su batalla contra el párkinson, de su nuevo álbum Patient Number 9 y del encuentro con Tony Iommi, excompañero y guitarrista de Black Sabbath.



Sostuvo que espera construir un estudio en su casa para grabar un álbum con Iommi: “Todavía no es el final de Ozzy Osbourne, se los prometo. Si tengo que subir al escenario y casi morir en la primera canción, estaré de vuelta al día siguiente”, dijo.

El nuevo álbum en solitario de Osbourne, Patient Number 9, lo grabó mientras experimentaba varios problemas de salud crónicos, incluida la enfermedad de Parkinson.

El undécimo álbum solista del artista saldrá a la venta el 9 de septiembre. En la producción aparecen como invitados Eric Clapton, Jeff Beck y el fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

JESSICA ROJAS CH.

La Nación (Costa Rica) (*)

En Twitter: @nacion

(*) Con información de EL TIEMPO