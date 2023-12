Ozuna reveló detalles de su segunda colaboración con Shakira: 'Es magia'

El cantante puertorriqueño Ozuna es reconocido por canciones como 'Síguelo bailando', 'La modelo', 'Quiero repetir' y 'Dile que tú me quieres'. Ha tenido diversas colaboraciones con grandes artistas, entre los cuales se encuentran Cardi B, Anitta, Daddy Yankee y Shakira.



Recientemente, el también compositor estuvo en una entrevista junto a Mariano Osorio, quien le preguntó si para 'Monotonia' fue él quien la contactó o si fue la colombiana, a lo que comentó que realmente fue el dueño de 'Sony' quien hizo realidad esa colaboración.

"Fue el presidente de 'Sony'. Yo estaba loco por grabar con Shakira y en todas las entrevistas decía: 'yo quiero grabar con Shakira', sabía que iba a hacer algo bien grande, es una mujer musicalmente muy preparada, no tiene que ver con números. Cuando tú te vas a la musicalización dices: 'Wow, qué magia'", expresó el puertorriqueño.



Cuando le confirmaron que haría una canción con la barranquillera, el cantante dijo que había salido corriendo para Miami: "Me metí al estudio y grabamos de una, me encantó colaborar con Shakira, tiene magia el video, aprendí lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección, la perfección, de ahí salí con otra mentalidad".

Ozuna reveló detalles de su nueva canción junto a Shakira



El puertorriqueño dejó saber en la entrevista con Mariano Osorio que ya grabó otro sencillo junto a la intérprete de 'TQG'. Aunque este aún no saldrá, explicó que próximamente se hará el lanzamiento, por lo que sus fanáticos tendrán que estar pendientes de los anuncios que realicen los cantantes en sus redes sociales.



"Hicimos un gran éxito y tenemos otro que no ha salido todavía, pero va a salir próximamente. Colaborar con Shakira es magia y sé que hicimos un buen 'click' para hacer muchos más. Venimos con más musicalización con Shakira y otros artistas grandes", reveló Ozuna.



💣🔥El cantante #Ozuna reveló ayer en una entrevista con Mariano Osorio que #Shakira y él tienen otra nueva colaboración preparada. El menciona: 'Juntos hicimos un gran éxito ( "Monotonía"), y también tenemos otro que no ha salido todavía, pero que lo hará próximamente'. Ozuna se… pic.twitter.com/VzsMpO8e3o — Carito (@770carito) December 1, 2023

Anteriormente, el intérprete de 'Una locura' ha tenido colaboraciones con varios artistas del país, entre los cuales están Manuel Turizo, J Balvin, Camilo y Karol G, con quien se especulaba que iba a realizar 'Hey, mor', que finalmente fue interpretada por Feid. Los rumores se esparcieron debido a un 'preview' que el puertorriqueño había publicado en sus historias con la voz de la paisa.

¿Por qué 'Hey, mor' no se hizo junto a Karol G?



En un ‘en vivo’ que Ozuna realizó hace poco, sus fanáticos aprovecharon para realizarle varias preguntas, entre las cuales se encontraba: "¿Cuándo sale el remix de 'Hey, mor' con Karol?", esto porque nunca se había explicado por qué en el 'preview' se escucha a la paisa en lugar del 'Ferxxo'. Frente a esto, el reguetonero decidió contar la historia.



"Nunca va a salir, Karol no quiso salir, me regañó una vez que subí un 'preview'. Me sentí regañado, lloré, sufrí y no lo sacamos. Me dijo de todo, hice el oso por estar subiendo los 'preview', creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo", explicó el compositor.

Datos que posiblemente no conocía sobre Shakira

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO