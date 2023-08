El cantante puertorriqueño Ozuna, reconocido por sus canciones de reguetón con el lema "el negrito de ojos claros", preocupó a sus seguidores por su reciente petición: orar por su estado de salud.



A través de su cuenta oficial en Instagram, señalo: “Estoy bien jodido, pero pronto me recupero. Nunca me había enfermado así. Wow mucha oración por favor”. Esta declaración la acompañó de diferentes emoticones.



Lo que más preocupó a sus fanáticos es que, después de este mensaje, el artista no se ha pronunciado ni ha detallado sobre qué estaría afectando su bienestar. Además, el artista eliminó todas sus publicaciones de su Instagram.



Cabe resaltar que este mismo año, en el mes de junio, el puertorriqueño fue internado en el hospital de San Juan, en Puerto Rico, por un "desgaste físico", según informó Vicente Saavedra. En esa ocasión tampoco precisó detalles de lo sucedido.



Sobre su carrera artística

Juan Carlos Ozuna Rosado tiene 31 años de edad y, gracias a su recorrido musical, ha ganado varios reconocimientos; por ejemplo, 5 Billboard Music Award, 12 Premios Billboard de la música latina, entre otros.



Algunas de sus canciones más famosas son 'La rompe corazones', con Daddy Yankee; 'El farsante'; 'Criminal', con Natti Natasha; 'Dile que tú me quieres'; 'Quiero repetir', entre otras.



Durante su carrera ha colaborado con grandes exponentes del género urbano como Bad Bunny, J Balvin y Anuel AA, Daddy Yankee, Natti Natasha, entre otros.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

