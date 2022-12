Este 27 de diciembre, Julio Sánchez Cristo, director de ‘La W’, recibió la llamada de un joven que estaba bastante preocupado, pues le habían consignado a su cuenta un dinero que no era de él.

El ciudadano se identificó como Sebastián y vive en Mutatá, Antioquia y contó en ‘Soluciones W’ que el pasado 25 de diciembre a su cuenta de Bancolombia le fueron consignados más de dos millones de pesos.



“No estoy seguro de quién lo envió, entonces es para regresar ese dinero (…) son $2′300.000”, comentó el oyente de ‘W Radio’. Además, reveló que la consignación figura como pago a proveedores de Corpuem.



A ‘La W’ también le comentó que vive con sus padres, quienes son abogados independientes y le aconsejaron que llamará a la emisora para que pudiera encontrar al dueño del dinero.



“Estaba buscando la forma de devolver (el dinero), mi padre es muy oyente del programa y dijo que es un canal viable para hacerlo (…) a uno en casa le enseñan esos valores: lo que uno tiene, lo puede conseguir con el esfuerzo, no con un error como en este caso que es una consignación que no era para mí”, contó.

El joven llamó a ‘Soluciones W’ para que lo ayudarán a encontrar el dueño del dinero. Foto: W Radio

Julio Sánchez aprovechó este momento para felicitar al joven, pues que se allá tomado el tiempo de llamar a la emisora para encontrar al dueño del dinero, es un acto digno de admirar.



“¿Cuánta gente se queda callada? (…) está comportándose como toca, como un ciudadano ejemplar”, comentó Sánchez Cristo.



Por otro lado, Sebastián también mencionó que recientemente terminó sus estudios de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Americana en Montería y que no ha conseguido trabajo. Por eso, confesó que se encuentra pasando hojas de vida a diferentes empresas para que lo contraten.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

