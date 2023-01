‘El conejo malo’ ha sido tendencia en los últimos días por un video viral en el que se puede ver como, enojado e incómodo, le toma el celular a una fanática que se estaba tomando una fotografía con él y lo tira al agua.

Intentando ‘tirarse un selfie’, la joven al parecer se había acercado al artista mientras caminaba por las calles de la ciudad La Romana, a las afueras de República Dominicana, con su novia Gabriela. Si bien es cierto que al principio sonrió para la foto, luego tomó el celular de la joven y lo tiró lejos.



Frente a esto, miles de usuarios en internet criticaron la actitud del cantante boricua debido a que consideraron que su respuesta no fue la mejor. Incluso lo llegaron a comparar con la cantante Dua Lipa, quien, durante su estadía en Brasil en el 2022, le dijo amablemente a unos fanáticos que estaban grabando que no iba a tomarse fotos mientras estuviera con su familia. No obstante, también hubo quienes apoyaron al artista y justificaron su enojo.



La noticia ciertamente le dio la vuelta al mundo, razón por la cual al final Bad Bunny decidió pronunciarse en Twitter.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, trinó.

Lo que parecía haber terminado allí resurgió después de que un usuario de TikTok publicara un video que al parecer sería del mismo día, en el cual el hombre, de 28 años, le tiró a dos fanáticos más sus celulares en una discoteca.



En la publicación se puede ver como una fila de admiradores se hace a su alrededor, mientras lo filman. Es entonces cuando se acerca a ellos y arroja los teléfonos móviles sobre su hombro.

Debido a su vestuario y la actitud del ‘Conejo malo’, muchos estipularon que probablemente los hechos ocurrieron el mismo día del primer incidente, a pesar de que el video se publicara con un día de diferencia.

