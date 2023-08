Linda Caicedo es una de las jugadoras más destacadas de la Selección Colombiana. Recientemente, su participación en el Mundial de Australia/ Nueva Zelanda hizo que brillara por su técnica y se convirtió en un referente de la Tricolor.



Incluso, la futbolista ha sobresalido con el Real Madrid, que es considerado uno de los mejores equipos del mundo. Todo esto ha hecho que Caicedo se vuelva bastante popular y justamente por eso sus fans descubrieron un detalle que llama mucho la atención.

Seguramente muchos de sus seguidores desconocen el segundo apellido de la caleña, pues no es común en el país que las personas se apelliden Alegría.



Varios usuarios de las redes sociales, han asegurado que este les recordó a 'Los Simpson', en especial al reverendo Timothy Alegría. El religioso es el líder de la Iglesia Presbiluterana de Springfield, él no tiene voto de celibato y por eso está casado con Helena Alegría, y tienen una hija llamada Jessica Alegría.



Este dato ha sorprendido a sus fans, quienes han comentado que su segundo apellido le queda muy bien, ya que ella le ha traído bastantes alegrías a los colombianos con su pasión por el futbol.

En una reciente entrevista con el periodista deportivo Jaime Dinas, Linda Caicedo reconoció que no le gusta que la llamen por su nombre completo, ya que de esa forma su mamá le llama la atención o la regaña.

Madre de Linda Caicedo dio detalles sobre su personalidad

En una entrevista con 'El País', Herlinda Alegría, la madre de Linda Caicedo, habló de lo que ha significado para su hija convertirse en una estrella del fútbol femenino a una temprana edad y de cómo ella afronta la fama.



“Lo que yo siempre le digo es que hay que guardar la calma y ser muy inteligente. Linda maduró muy ‘biche’, porque a los nueve años ya empezó a viajar y a los 14 ya era profesional. Ella tiene un temperamento fuerte, pareciera que tuviera 30 años. Ella es muy madura, gracias a Dios", aseguró.

Por otro lado, reveló que al principio de su carrera profesional no tuvo tantas ayudas y que logró consolidarse como una gran futbolista por el apoyo de sus familiares y de las personas que confiaron en su talento.



“La verdad al principio sí fue bastante difícil, porque el fútbol femenino no ha sido apoyado. El apoyo que ella ha recibido ha sido de la familia y de algunas personas que estuvieron con nosotros. Gracias a lo que han hecho, el fútbol femenino ha crecido bastante y las niñas que vienen atrás de las de nosotros van a tener mejores oportunidades”, concluyó.

