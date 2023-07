Tras conocerse la ruptura entre Rosalia y Rauw Alejandro, por una supuesta infidelidad que el cantante salió a desmentir, se ha conocido en las últimas horas, otra supuesta historia de ‘cachos’ de parte de un cantante famoso.



La historia viene de una publicación en la red social Twitter, como respuesta a la usuaria que contó cómo y con quién el cantante puertorriqueño de música urbana le habría sido infiel a ‘la Rosalía’.

La joven, quien aparece con el nombre de ‘Mariana’ atinó a responder al hilo: “Yo si le creo a la que contó el chisme de Rauw Alejandro, porque cuando yo cuente la historia de Vicente García espero que me crean", y así empezó a narrar su supuesta historia de amor con el cantante de música Reggae, Vicente García, mientras este, al parecer, tenía novia.



(…) Por mis amigas que siempre han querido que destape esa olla, aquí va cómo me enteré después de un año de salir con Vicente García, que tenía novia”, comenzó su historia la joven mujer.



Mariana no dudó en relatar ‘al detalle’ la relación que tuvo con el cantante, como inició el romance y siempre aclarando que nunca fueron novios, pero que ella siempre se quedaba en el apartamento de él y tenían constantes llamadas y mensajes con contenido amoroso.



(Le puede interesar: La historia de Nothing Compares 2 U, la dura y famosa canción de Sinéad O'Connor)

Lo conocí por Instagram en junio del 2019, hablamos, nos empezamos a ver en su casa que quedaba en el parkway, estuve en el concierto que dio en Bogotá ese mismo año en septiembre. Todo era MUY normal, incluso recuerdo que una noche cenamos en el wok de la 93 — Mariana (@MarianaGonzaleR) July 26, 2023

“Lo conocí por Instagram en junio del 2019, hablamos, nos empezamos a ver en su casa que quedaba en el parkway, estuve en el concierto que dio en Bogotá ese mismo año en septiembre (…) Los meses pasaban, me quedaba en su casa (cambio de apto) yo subía historias de la vista que tiene casa, con su perra Conga, etc.. En realidad no éramos novios (...) "Nunca lo dijimos, pero compartíamos tiempo juntos, habían llamadas, videollamadas, mensajes y citas". escribió.



Así mismo, relata el momento en el que se dio cuenta de que García tenía novia, aún cuando salía con ella: “Un día antes de pandemia estando en su casa entré al baño de visitantes y vi una plancha de cabello, pero la omití y cuando salí del baño creo que él se acordó de esa plancha”.



(Lea más: Andy Rivera y la relación de su papá con joven 30 años menor: '¿Quién soy para juzgar?)



También cuenta, que días después de haber encontrado la plancha de cabello en el baño del cantante, vió un mensaje de otra mujer en su perfil de Instagram y, como ella misma escribe: “la intuición femenina no falla”, decidió seguir a esta mujer en esta red social y se dio cuenta por fotos y mensajes que García había empezado a salir con ella al mismo tiempo que con la otra mujer.



“Entré a la cuenta y la chica tenía historias recién subidas con él y dije ah bueno, seguramente es una amiga (…) La empecé a seguir y notaba que subía muchas cosas en el apto de V cuando él no me escribía… “, continuó Mariana.

La empecé a seguir y notaba que subía muchas cosas en el apto de V cuando él no me escribía… Para mi beneficio ella publicaba desde que abría los ojos hasta que se dormía entonces pude entender su rutina… Me fijé que ella tenía un post publicado el 31 de diciembre con él… — Mariana (@MarianaGonzaleR) July 26, 2023

"Me fijé que ella tenía un post publicado el 31 de diciembre con él, y me acordé que él no me escribió ese día y apareció el 2 de enero diciéndome que su abuela había muerto el primero.. Mentira, estaban juntos porque eran novios. (...) después de enterarme de eso no volví a verme con él, pero me llamaba y me escribía intensamente”, prosigue Mariana.



Por último, la mujer cuenta que a pesar de que ella consiguió novio y rehizo su vida, en el 2022, el cantante volvió a buscarla, a pesar, nuevamente, de que el tenía novia.

El 2022 intentó llamar mi atención enviándome una foto que recién yo publicaba jajajajaj pero SIGUE CON SU NOVIA 🤡



Fin ✨ pic.twitter.com/42det02wte — Mariana (@MarianaGonzaleR) July 26, 2023

El hilo de la joven ha sido replicado por muchos internautas en esta red social y ha recibido comentarios como: “como así que tiene novia y se la pasa en esas! Definitivamente menos mal no era tan fan o sino quizás hubiera sido una más en su lista”, “Esto parece novela ¿tienes más detalles? no es que me guste el chisme, pero necesitamos la información completa, completica”, “Jajaja bebé no has pensado en venderle la historia de tu vida a Netflix? Sería un éxito”, entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Siempre me ignoran’: Zulma Rey de MasterChef Celebrity mostró su descontento

‘Mario Bros’ se robó el show en redes sociales con el estreno de Yo Me Llamo

Video: mujer atropelló a ladrón que la atracó al salir de un banco y recuperó su dinero