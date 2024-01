Celine Dion pasa por una gran desgracia: muere su sobrina de forma trágica

La reconocida cantante Celine Dion, conocida por su éxito 'My heart will go on', continúa su lucha contra el síndrome de la persona rígida, un padecimiento que le ha causado dolores y espasmos musculares desde diciembre de 2022. Este desafío se suma a una reciente tragedia familiar: la muerte de su sobrina, Brigitte Dion, en un accidente automovilístico.



Brigitte Dion, de 51 años, falleció el pasado 29 de diciembre cuando otro vehículo colisionó con el suyo cerca de su hogar. La noticia fue confirmada por el Journal de Montréal. Brigitte, hija de Clement Dion, hermana mayor de Celine, dejó a su propia hija, Kim Cantin Dion, quien compartió un emotivo mensaje en Facebook junto a fotografías de su madre.



"Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma... Pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. No puedo creer lo que está pasando... Estoy confundida mamá... eras todo para mí", expresó.



Mientras tanto, Dion ha tenido que posponer sus conciertos en repetidas ocasiones, incluyendo una pausa en mayo de 2023. Aunque recientemente reapareció en un evento de hockey, su hermana Claudette Dion informó que la enfermedad de la artista ha progresado, perdiendo el control de sus músculos.



"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro", expresó Claudette al diario francés 7 Jour.



La comunidad de seguidores de Celine Dion en redes sociales se ha movilizado, pidiendo oraciones y apoyo para la cantante durante este difícil momento.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.