La vida amorosa de Shakira está en boca de la prensa debido a los temas que ha sacado recientemente con el productor argentino Bizarrap y la reguetonera Karol G sobre su exesposo, Gerard Piqué. Ahora, otro exnovio de la barranquillera apareció en el mapa.

Se trata del cantante y actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien tuvo una relación amorosa con la intérprete de 'Waka Waka' hace muchos años.



Ríos y Shakira mantuvieron un romance cuando ella tenía 20 años y él 37, razón por la que fueron muy criticados en su momento, sobre todo porque el recordado actor tenía fama de 'colgarse' del reconocimiento de sus parejas.



Aunque ellos sostenían que su amor era rela, fue el mismo Ríos quien aclaró en medio de su participación en un reality que el amor entre los artistas llegó a su fin tras considerar la diferencia de años de vida y carrera.



Ahora, con el reciente revuelo que ha habido en la vida de Shakira tras su ruptura con el exfutbolista del Barcelona F.C., su exnovio apareció para revelar a la prensa que una de las canciones de la barranquillera contiene un verso de su composición.

De hecho, Ríos, de 62 años, le dijo a 'Chisme No Like' que en el pasado Shakira le escribió canciones que todavía se emociona al escuchar.



En la conversación, el puertorriqueño aseguró que él compuso para la cantante un verso que ella luego le pidió permiso para utilizar en su tema de 1998 'No Creo', que dice "Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento".



En esa línea, el actor también dijo que Shakira escribía muchas de sus canciones en servilletas mientras viajaban juntos en avión, y que él era una de sus fuentes de inspiración más recurrentes durante su relación.



