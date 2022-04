El capítulo de este 25 de abril de ‘Desafío The Box’ ha tenido una salida más dramática de lo normal y es que uno de los competidores tuvo que decirle adiós al programa por incumplir las reglas.



En los 18 años que el ‘reality’ de supervivencia lleva al aire, esta es la segunda vez que deciden tomar una medida tan drástica. Todo ocurrió cuando se iba a llevar a cabo el ‘Desafío a Muerte’ de las mujeres.

En ese momento, Andrea Serna, la presentadora del programa, reveló que el antioqueño Andrés Ossa, uno de los integrantes del equipo Beta, había infringido una de las reglas más importantes.



“Hoy es un día para recordar que el Desafío tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un Desafío de Sentencia Hambre, el equipo que pierde no come y punto. Es la regla no se negocia ”, aseguró Serna.



Seguido a esto, mostró un video en el que se veía al participante guardando una proteína que su equipo no había ganado.Ossa aceptó su culpa y se le indicó que su castigo sería la expulsión.

“Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”, comentó.



También pidió disculpas a sus compañeros y a los televidentes por la situación. Su intempestiva salida causó opiniones divididas tanto dentro del programa como en redes sociales.



Por su parte, el equipo de Beta mostró su frustración, ya que la baja de su compañero cambiará la percepción del equipo, además de que les arruinó su estrategia de juego. En cambio, las sentenciadas a muerte mostraron su agradecimiento por tener esta segunda oportunidad para volver al ‘reality’.

En redes sociales, los televidentes no dudaron en mostrar su sorpresa por la salida de Ossa. Sin embargo, reconocen que es un ser humano y como todos se equivocan.



“Hay personas en ese desafío que sí merecen salir, Ossa tuvo un error pero es un excelente ser humano. Hay algunos que dan mucho que pensar”, comentó una televidente en Twitter.

Hay personas en ese desafío que si merecen salir :( Ossa tuvo un error pero es un excelente ser humano... Hay algunos que dan mucho que pensar #DesafioTheBox — Karmen (@Karmenblancoh) April 26, 2022

Aunque a muchos no les agradaba, creo que Ossa era uno de los mejores hombres del desafío y parte fundamental de Beta, ojalá y no se sienta tanto su partida en las competencias.#DesafioTheBox — Weirdø (@jslyra21) April 26, 2022

Colombia viendo a ossa #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/Jgz5k6KBT2 — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) April 26, 2022

